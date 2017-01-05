﻿ Поздравление Президента Республики Беларусь с Рождеством Христовым Православным христианам Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Поздравление Президента Республики Беларусь с Рождеством Христовым Православным христианам Беларуси

05.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот светлый праздник дарит нам радость, наполняет сердце любовью к ближним, стремлением сделать мир лучше. Он воплощает традиции православия и служит символом надежды и единения людей во имя торжества милосердия, человеколюбия и добра. В наше непростое время именно эти ценности являются основой мирной, созидательной жизни, необходимой для благополучия и процветания страны.

Пусть праздничное настроение рождественских дней станет неиссякаемым источником духовных сил для труда, творчества и общения с близкими. Будем стремиться к согласию и взаимопониманию, искать то, что объединяет нас, и вместе работать на благо родной Беларуси.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и исполнения заветных желаний.

Александр Лукашенко

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит нам радость,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Из-за мороза часть автобусов и троллейбусов в Минске ходит со значительными опозданиями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика