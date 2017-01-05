Скрип шагов вдоль улиц белых,

Огоньки вдали;

На стенах оледенелых

Блещут хрустали.

От ресниц нависнул в очи

Серебристый пух,

Тишина холодной ночи

Занимает дух.

Эти строки известного русского поэта Афанасия Фета как нельзя точно характеризуют погоду, установившуюся с начала нынешнего января. «Вот и пришла настоящая зима. А значит — можно покататься на лыжах, коньках, санках, поиграть в снежки, слепить снеговика», — радуются не только дети, но и взрослые. «Наконец-то уймут свой пыл ОРЗ, ОРВИ и другие вирусные заболевания верхних дыхательных путей, активно наступавшие в слякотном декабре», — вздыхают с облегчением терапевты и педиатры.

Однако для хирургов зима — напряженный период, когда возрастает количество пациентов с различными видами холодовой травмы. Следует отметить, что она довольно коварна. Ведь пострадавший не сразу замечает воздействие холода (в отличие, например, от контакта с пламенем), что увеличивает время воздействия на организм холодового фактора и, соответственно, тяжесть повреждения тканей. Лечение холодовой травмы занимает недели, нередко — месяцы. И даже в случае его благоприятного исхода у пострадавшего может остаться повышенная чувствительность к холоду, которая будет причинять человеку определенные неудобства в течение всей жизни.



Возникает резонный вопрос: а что такое холодовая травма? Под ней специалисты понимают последствия повреждающего действия холода на организм — как местное, приводящее к отморожениям различных частей тела, так и общее, ведущее к общему переохлаждению (замерзанию). Практически единственный вид холодовой травмы, встречающийся сейчас в Республике Беларусь, — отморожения в результате воздействия холодного воздуха.

Механизм повреждения тканей холодом связывают с двумя основными факторами. Первичное воздействие на ткани приводит к образованию кристаллов льда внутри клеток, что наряду с механическим повреждением внутриклеточных структур нарушает обменные процессы в клетке и приводит к ее гибели. А вторичное воздействие связано с нарастающими нарушениями кровоснабжения тканей.

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Какие же факторы способствуют развитию отморожений? Во‑первых, метеорологические — помимо низкой температуры воздуха, большую роль играют повышенная влажность и ветер, так как они увеличивают теплоотдачу и снижают теплоизолирующие свойства одежды и обуви. Во‑вторых, факторы, механически нарушающие крово­снабжение подвергающихся действию холода тканей: ношение тесной обуви и одежды, тесные лыжные крепления, длительное пребывание в неудобной позе. В‑третьих, понижающие местную устойчивость тканей к действию низких температур: травмы, в том числе перенесенные ранее отморожения, различные заболевания, связанные с нарушением кровоснабжения и иннервации конечностей. В‑четвертых, факторы, снижающие общую устойчивость организма, к которым относятся ранения, физическая усталость, истощение, авитаминозы, алкоголизм, курение.

Отдельно следует сказать о роли алкоголя в получении холодовой травмы, ибо он считается самым частым фактором, способствующим развитию отморожений в мирное время. Это связано с обезболивающим действием спиртных напитков, утратой самоконтроля вследствие алкогольного опьянения, нарушением терморегуляции организма.

Чаще всего у человека поражаются кисти и стопы, преимущественно пальцы, а также «выступающие» участки лица — нос, уши, подбородок.

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Тяжесть отморожения и его исход зависят в основном от глубины поражения тканей. Выделяют четыре степени отморожения. Первая и вторая степени — это поверхностные отморожения. При них происходит самостоятельная эпителизация, то есть восстановление кожного покрова, и рубцы не образуются. Третья и четвертая степени являются глубокими (кожа гибнет на всю глубину, могут «умереть» глубжележащие ткани, вплоть до костей) и требуют хирургического лечения.

В развитии отморожений от действия холодного воздуха принципиально важно различать два периода: скрытый, или дореактивный, когда ткани находятся в состоянии гипотермии, и реактивный, начинающийся после их согревания.

В дореактивном периоде диагностика глубины (степени) отморожения невозможна в связи с крайней скудностью симптоматики. В это время его можно лишь заподозрить. Первым признаком начинающегося поражения является ощущение холода, покалывание, нарушения болевой и тактильной (потеря ощущения касания) чувствительности. Пораженные участки бледные или синюшные, холодные, не реагируют на болевые раздражители. А в реактивном периоде (после согревания) клиническая картина будет зависеть от степени отморожения.

При первой степени сразу после согревания кожа становится багрово‑красной или синюшной. Через несколько часов развивается отек тканей, особенно выраженный при поражении ушных раковин, губ, носа и нарастающий на протяжении до двух суток. Возможен выраженный зуд, боли, а также разнообразные нарушения чувствительности.

При второй степени через несколько часов после согревания вместе с отеком тканей образуются пузыри с прозрачным содержимым. После их удаления видны раны розового цвета, резко болезненные при прикосновении.

При глубоких степенях отморожения могут образовываться пузыри с кровянистым содержимым. Необходимо помнить, что одним из основных признаков глубокого отморожения в раннем реактивном периоде выступает полное отсутствие болевой и тактильной чувствительности, которая не восстанавливается через сутки после прекращения действия холода. Отечность, в отличие от поверхностных отморожений, более выражена. При отморожении носа, ушей, как правило, развивается значительный отек всего лица.

Однако все вышеперечисленное — лишь ориентировочные признаки. Достоверная диагностика степени отморожения возможна на вторые-третьи сутки. Поэтому при появлении каких-либо признаков холодовой травмы следует обратиться за медицинской помощью.

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«Как же избежать отморожений?» — спросите вы. Оказывается, все просто — как дважды два. Устойчивость организма к холоду можно повысить путем систематического закаливания (ежедневные обтирания холодной водой, занятия спортом на открытом воздухе). Большую роль играет борьба с вредными привычками (злоупотребление курением, алкоголем и т. п.).

Кроме того, в зимнее время одежда и обувь должны соответствовать климатическим и погодным условиям. Одежда должна обладать достаточными теплозащитными свойствами, малой воздухопроницаемостью (ветрозащитностью), непромокаемостью и влагозащитностью.

Зимняя обувь должна позволять ношение без сдавления ноги двух пар носков и стельки. Любое нарушение кровообращения нижних конечностей, связанное с тугой шнуровкой, сдавлением лыжным креплением и тому подобным, может содействовать холодовой травме. Особое внимание следует уделять сухости обуви, стелек, носков. При промокании их необходимо сразу заменить сухими.

Не забывайте также защищать лицо шарфом или специальной маской, кисти — перчатками или варежками.

Если предполагается длительное нахождение на холоде, надо взять с собой термос с горячим сладким чаем. А еще желательно позаботиться о периодическом согревании в теплом помещении.



В заключение нелишним будет сказать о том, что большинство отморожений в мирное время вызваны пренебрежением простейшими правилами поведения в зимний период. А посему не забывайте народную мудрость: «Береженого Бог бережет». И будьте здоровы!

Первая помощь при отморожении

Первоочередная задача в данном случае — прекращение охлаждающего воздействия на ткани.

Следующая задача — рациональное восстановление температуры тканей. Есть принципиальный момент: согревание тканей должно идти «из глубины» за счет тепла, приносимого кровью. Это связано с тем, что при охлаждении интенсивность обменных процессов в клетках снижается. Если начать быстро согревать ткани снаружи, возникнет несоответствие между повышением метаболизма в клетке и уровнем кровоснабжения, необходимым для обеспечения данного уровня обменных процессов. Все это может привести к развитию необратимых изменений в тканях.

Поэтому в зависимости от условий применяют либо согревание конечности в теплой воде с легким массажем от периферии к центру (начальная температура воды не менее +15…+20 °C с постепенным повышением ее до +40…+42 °C), либо наложение теплоизолирующих ватно-марлевых повязок. Нужно использовать простые способы общего согревания, такие как горячее сладкое питье. Затем необходимо как можно скорее доставить пациента в лечебное учреждение.

Оксана Курбеко, «Ваяр», подполковник медицинской службы Алексей Трухан, доцент кафедры военно-полевой хирургии военно-медицинского факультета в БГМУ, кандидат медицинских наук, доцент