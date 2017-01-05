Светлой памяти Высокопреосвященного Митрополита Ленинградского и Новгородского Антония (1924–1986) — с 1956 по 1963 год наместника Жировичского Свято-Успенского монастыря, с 1965 по 1978 год архиепископа Минского и Белорусского. В данной публикации широко использованы материалы его магистерской диссертации «Жировичский монастырь в истории западнорусских епархий».

Жировичи… На карте — деревня Слонимского района Гродненской области. В моей жизни место это сыграло исключительную роль.



Свято-Успенский монастырь. Летом 1981 года добрые знакомые привезли меня туда на автомашине. К тому времени я, советский инженер, только-только начинал воцерковляться. Мы пробыли там недолго: вторую половину субботы и первую половину воскресенья. День приезда плюс день отъезда — один день, как говорили когда-то командированные.

Но вечером было монастырское всенощное бдение, а утром — Божественная Литургия, на которой я впервые за долгие годы исповедовался. Легко ли впервые раскрыть свои грехи? Первая исповедь — ответственнейший этап в духовной жизни человека. Моим первым духовником стал дотоле мне неизвестный иеромонах Филипп (скончался в 1993 году в сане архимандрита). От него исходило непередаваемо мощное воздействие, исповедь стала для меня настоящим переворотом. Я просто стоял, лишившись дара речи, а отец Филипп, каждым своим словом попадая в «десятку», обличал мои грехи. Только по прошествии многих лет на собственном опыте я понял, какая сила дается духовнику, насколько он помог мне.

После некоторого раздумья он допустил-таки меня к Причастию, взяв слово при первом же удобном случае поисповедоваться еще более тщательно, то есть дать полный отчет за всю мою предыдущую жизнь. Выяснилось, что я не выполняю постоянного молитвенного правила, поскольку не имею молитвенника. Тогда отец Филипп наказал дождаться его после службы и подарил мне самиздатовский (ксерокопированный, как теперь говорят) Православный молитвослов. Эту книжку, которая верой и правдой служит мне до сих пор, достать в те годы было далеко не просто… Уезжал я из Жировичей в удивительном настроении, ту легкость, настоящее парение души забыть невозможно.

А еще через год, тоже летом, я приехал туда снова, на этот раз подсобником в бригаде строителей. Руководил нашей работой тогдашний эконом обители, ныне усопший отец Евфимий, архимандрит, впоследствии принявший схиму с именем Порфирия.

Вступив за стены обители, я оказался как бы в ином мире. Мире не только более духовном, но и гораздо более человечном, мире неотмирном… И, конечно же, тогда я никак не мог предположить, что истекут десять очень нелегких лет, и, уже будучи священником (недавно рукоположенным), я опять приеду в Жировичи, чтобы подать документы на заочный сектор семинарии.

Во время учебы произошло еще одно важное событие, которое мне и сейчас трудно оценить по достоинству и правильно истолковать: отец Митрофан подарил мне иерейский коронационный серебряный крест с вензелем Николая II и славянской надписью «Лета 1896 мая 14 дня». Скончался он 30 января 2006 года, и я постоянно поминаю его в молитвах.

Так мне впервые удалось лично столкнуться с удивительным и таинственным явлением в православии — старчеством, одним из неотъемлемых свойств которого является прикровенная прозорливость.

Жировичский монастырь имел среди своих насельников немало духоносных старцев: среди них — иеромонах Иероним (Коваль), уже упоминавшийся отец Порфирий, архимандрит Игнатий (Кударенко), о котором речь пойдет ниже, схиархимандрит Иоанн (Маслов) и, конечно же, сам отец Митрофан. Каждый из них, несомненно, достоин отдельной книги.

Собираясь коротко рассказать об истории Жировичской обители и ее главной святыни — чудотворной иконы Божией Матери (церковное празднование 20 мая), явлению которой исполнилось свыше 500 лет, я с благодарностью вспоминаю имена и лица многих монастырских насельников, усопших и живых. Вечная им память и многая им лета.

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Расположенный в десяти километрах от старинного города Слонима, Жировичский Свято-Успенский мужской монастырь в течение долгих столетий был средоточием церковной жизни Белой Руси. От момента основания он связан с духовной школой, которая и ныне существует при нем. Жировичская чудотворная икона, бережно сохраняемая в монастыре, почитается в нашем крае так же, как и Почаевская икона Богоматери в Украине, привлекая к себе благочестивых православных паломников.

О начальном периоде обители в письменных источниках говорится кратко и везде одинаково: в 1470 году во владениях боярина Солтана в Жировичах была обретена чудотворная икона Божией Матери, и вскоре на месте явления иконы был построен храм.