С 25 по 26 января в Беларуси пройдет национальный конкурс «Искусство книги — 2017».

Он проводится в целях определения лучших издательских проектов, ставших событием в национальном книгоиздании, повышения художественной и полиграфической культуры белорусской книги. Одна из его задач — способствовать развитию книжного искусства, популяризации лучших достижений издательств Беларуси за 2016 год.

Издатели, желающие принять участие в конкурсе, могут до 20 января представить в управление издательской деятельности и торговли Министерства информации лучшие издания, выпущенные в 2015 году, с приложением заявки издательства и справки об издании, выдвигаемом на конкурс.

Соб. инф.