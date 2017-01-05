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«Искусство книги — 2017»

05.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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С 25 по 26 января в Беларуси пройдет национальный конкурс «Искусство книги — 2017».

Он проводится в целях определения лучших издательских проектов, ставших событием в национальном книгоиздании, повышения художественной и полиграфической культуры белорусской книги. Одна из его задач — способствовать развитию книжного искусства, популяризации лучших достижений издательств Беларуси за 2016 год.

Издатели, желающие принять участие в конкурсе, могут до 20 января представить в управление издательской деятельности и торговли Министерства информации лучшие издания, выпущенные в 2015 году, с приложением заявки издательства и справки об издании, выдвигаемом на конкурс.

Соб. инф.

 
 
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С 25 по 26 января в Беларуси пройдет национальный конкурс «Искусство книги — 2017». Он проводится в целях...

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