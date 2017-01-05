Свежий навоз лучше всего вносить осенью под перепашку, а перегной — во время весенней обработки почвы. Допустимо под позднеспелые культуры навоз заделывать и весной: такие растения имеют продолжительный период роста и развития. Следует учесть, что нельзя запахивать удобрения слишком мелко, потому что от пересыхания органическое вещество будет очень медленно разлагаться.

Годятся ли опилки для утепления цветочных растений на зиму?

Древесные опилки использовать не надо. Цветочные растения в состоянии покоя не могут противостоять патогенным микроорганизмам. А при намокании от дождя и снега в слое опилок повышается температура, усиливаются анаэробные процессы и начинается развитие бактерий и грибов. Древесные опилки хороши для посыпания междурядий весной, тогда они будут подавлять рост сорняков и выполнять другие положительные функции мульчи.

Обратил внимание при покупке саженцев, что на одном написано «хеномелес», на другом — «айва японская». Всегда считал, что это одно и то же. Ошибался?

Вы правы: это два наименования одной и той же культуры. К слову, в разных описаниях и аннотациях слово «хеномелес» может быть как женского, так и мужского рода. Это не безграмотность, а отражение спора систематиков, не пришедших к единому мнению по данному лингвистическому вопросу.

Позапрошлой осенью посеял на удобрение масличную редьку. Хотел весной ее скосить и запахать, но за зиму она сгнила. Почему?

Масличная редька — не озимая культура. Отросшую зеленую массу нужно запахивать осенью. Высевают озимые рапс и рожь, многолетний люпин. Для зеленого удобрения годится также горох, бобы, вика и некоторые другие культуры. Бобовые сеют сразу после уборки ранних овощей, то есть в июле — августе. Запахивают поздней осенью.