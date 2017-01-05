Ведь правильно говорят: готовь сани летом, а телегу зимой. Зимой садоводу и огороднику, когда хлопот на участке поменьше, самое время заняться подготовкой инвентаря: весной, когда понадобятся орудия труда, каждая минутка дорога.

Поговорим о черенках для лопат. Наверное, вы и сами заметили, что от одного черенка уже через час работы вскакивает волдырь, даже перчатки не помогают, от другого — за целый день нет никакого вреда рукам. А секрет совсем простой. Если у вас черенок лопаты, граблей, вил, мотыги фабричного производства, то над ним хорошему хозяину все равно не помешает еще немножко поколдовать.

Исстари рукоятки обрабатывали наждаком, затем обжигали на огне. Если дерево при этом схватится огнем, быстро сбейте огонь ветошью. Обожженную до коричневого цвета рукоять обработайте тонкой наждачной бумагой или куском брезента. А еще лучше: вотрите в не успевшую остыть поверхность какое-нибудь масло или смазку (автомобильное, моторное, солидол, автол или… сливочное).

Таким инструментом можно работать без опаски заработать мозоли, по крайней мере такая вероятность весьма ничтожна. Проверено!



А знаете ли вы, какое дерево годится для черенков? Для разных инструментов разное! Рукоятка лопаты, вил, мотыги — это береза, а еще лучше — клен, акация, рябина и другие породы, имеющие как бы прозрачную древесину.

Для граблей и кос больше подходит ель. Поэтому после новогодних праздников стоит приглядеться к выброшенным елочкам. Подберите подходящую, очистите ее от лапок и поставьте получившийся шестик пока на балкон. К сезону он успеет высохнуть. Да и запас, как известно, карман не тянет.

Если же понадобился черенок особой прочности, то лучшей древесины, чем сирень, пожалуй, не отыскать. Даже в наши дни когда при сгребании сена или опавшей листвы используют деревянные грабли, то для зубьев — в первую очередь сирень. Самая надежная древесина, крепка как железо!

Помните, что любое дерево, особенно спиленное весной, надо сушить три-четыре месяца. Не снимая коры, избегая попадания солнечных лучей! Только после этого снимают кору и древесину досушивают до кондиции. Такая технология позволит избежать возникновения на черенке продольных трещин.

Так что не каждая лопата на мозоли богата.

Роман Марчик