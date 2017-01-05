МИНСК, 5 янв — Sputnik. Существующая система оплаты труда работников в Беларуси нуждается в совершенствовании, заявил в эфире телеканала ОНТ министр труда и социальной защиты Валерий Малашко.



© Sputnik Константин Чалабов Ставку тарифного разряда подняли: кого это коснется?

"Сама система оплаты труда нуждается в совершенствовании. Это и огромная градуировка тарифной сетки, это и подход к базовому окладу работников бюджета, это и дополнительные формы оплаты труда. Ведь не секрет, что сегодня у бюджетника надбавок к базовому окладу достаточно много — в зависимости от отрасли их от 15 до 30", — заявил Малашко.

Новые подходы к расчету заработной платы обозначены как один из приоритетов на 2017-й год, говорилось на торжественной встрече, посвященной Дню работников социальной защиты, который отмечается в четверг.

Телеканал напомнил, что праздник отмечают более 37 тысяч специалистов, которые помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а таких людей в Беларуси один миллион 800 тысяч.

Среди других задач на 2017-й год, по словам министра, обеспечение средней зарплаты в 500 долларов в эквиваленте. Решить ее и должна помочь в том числе оптимизация числа работников и совершенствование системы оплаты труда.