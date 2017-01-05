МИНСК, 5 янв — Sputnik. Документальный фильм "Икар", созданный при участии бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и рассказывающий о допинге в мировом спорте, впервые будет показан в США 20 января, сообщается на сайте кинофестиваля Sundance, в рамках которого и пройдет премьера картины.



© Sputnik Владимир Астапкович Путин: Родченков превратил применение допинга в личный бизнес

Режиссером картины является американец Брайан Фогель. Всего согласно расписанию картина будет показана на кинофестивале шесть раз, первый из которых — в кинотеатре MARC в Парк-Сити.

"Случайная встреча с российским ученым вылилась для режиссера Брайана Фогеля в создание геополитического триллера, в котором есть место грязной моче, цепочке необъяснимых смертей и олимпийским золотым медалям", — говорится в аннотации к фильму, опубликованной на официальном сайте Фогеля .

Вместе с тем в описании к фильму на сайте кинофестиваля Родченкова назвали "столпом "антидопинговой" программы своей страны". "На фоне десятков звонков по Skype Фогель и Родченков становятся ближе. Когда истина более сложна, чем предполагалось, эти двое понимают, что могут раскрыть самый большой международный спортивный скандал в истории", — говорится в аннотации.

В 2016 году — в июле и декабре — были опубликованы две части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга россиянами. Там утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Эта комиссия представила свои выводы вскоре после публикации заявлений Родченкова в газете New York Times. Родченков являлся впоследствии информатором Макларена.

Родченков, который после увольнения из лаборатории уехал в США, утверждал о создании собственного коктейля из алкоголя и запрещенных препаратов для российских спортсменов. Сами спортсмены неоднократно опровергали его заявления.