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Триллер "Икар" о допинге в России покажут на кинофестивале Sundance
05.01.2017 20:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Документальный фильм "Икар", созданный при участии бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и рассказывающий о допинге в мировом спорте, впервые будет показан в США 20 января, сообщается на сайте кинофестиваля Sundance, в рамках которого и пройдет премьера картины.
© Sputnik Владимир Астапкович
Режиссером картины является американец Брайан Фогель. Всего согласно расписанию картина будет показана на кинофестивале шесть раз, первый из которых — в кинотеатре MARC в Парк-Сити.
"Случайная встреча с российским ученым вылилась для режиссера Брайана Фогеля в создание геополитического триллера, в котором есть место грязной моче, цепочке необъяснимых смертей и олимпийским золотым медалям", — говорится в аннотации к фильму, опубликованной на официальном
Вместе с тем в описании к фильму на
В 2016 году — в июле и декабре — были опубликованы две части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга россиянами. Там утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Эта комиссия представила свои выводы вскоре после публикации заявлений Родченкова в газете New York Times. Родченков являлся впоследствии информатором Макларена.
Родченков, который после увольнения из лаборатории уехал в США, утверждал о создании собственного коктейля из алкоголя и запрещенных препаратов для российских спортсменов. Сами спортсмены неоднократно опровергали его заявления.
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Еще в мае прошлого года Родченков заявил, что намерен принять участие в съемках документальной картины в качестве эксперта, рассказывающего о допинге в РФ.
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