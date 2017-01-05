МИНСК, 5 янв — Sputnik. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении сына основателя "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена и главы террористической организации на Аравийском полуострове Хамзы бен Ладена, сообщил в четверг Госдеп США.

По информации ведомства, Хамза бен Ладен попал в санкционный список за деятельность, представляющую серьезный риск нацбезопасности США. По информации Госдепа, сын бен Ладена состоит в "Аль-Каид" с августа 2015 года и выступает с призывами к атакам против столиц стран Запада, в том числе к "мести против США и американцев".

Под санкции попал также один из ключевых лидеров "Аль-Каиды" Ибрагим аль-Банна. Госдеп подозревает его в подготовке террористов и сборе информации для группировки, ранее США за содействие в его поимке готовы были заплатить пять миллионов долларов.

Решением Минфина США все имущество указанных лиц на территории страны и их финансовые активы заморожены, американцам запрещено вести дела с ними.