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США ввели санкции в отношении сына бен Ладена Хамзы

05.01.2017 20:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении сына основателя "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена и главы террористической организации на Аравийском полуострове Хамзы бен Ладена, сообщил в четверг Госдеп США.

По информации ведомства, Хамза бен Ладен попал в санкционный список за деятельность, представляющую серьезный риск нацбезопасности США. По информации Госдепа, сын бен Ладена состоит в "Аль-Каид" с августа 2015 года и выступает с призывами к атакам против столиц стран Запада, в том числе к "мести против США и американцев".

Под санкции попал также один из ключевых лидеров "Аль-Каиды" Ибрагим аль-Банна. Госдеп подозревает его в подготовке террористов и сборе информации для группировки, ранее США за содействие в его поимке готовы были заплатить пять миллионов долларов.

Решением Минфина США все имущество указанных лиц на территории страны и их финансовые активы заморожены, американцам запрещено вести дела с ними.

 
Теги: Минск
 
 
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Сын основателя "Аль-Каиды" попал под санкции за деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности США.

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