МИНСК, 5 янв — Sputnik. Самые популярные гадания по количеству поисковых запросов в интернете — гадания онлайн и бесплатно, пришел к выводу Sputnik после изучения статистики запросов в одной из крупнейших поисковых систем "Яндекс".



© Sputnik / Виктор Толочко Рождественские колядки: обряды, традиции и запреты

Традиционно под Рождество многие решаются устроить гадания. По народным поверьям, прогнозы потустороннего мира именно в эти дни наиболее точны. В отличие от наших предков, которые передавали друг другу секреты предсказаний, сегодня все больше желающих погадать ищут способы сделать это в интернете.

Согласно статистике "Яндекса", каждый месяц по слову "гадания" ищут почти три миллиона раз. Еще 1,2 миллиона запросов связаны с гаданиями онлайн, а полмиллиона — с бесплатными гаданиями.

Самые популярные из более "привычных" способов гаданий — на картах, о них информацию ищут более 250 тысяч раз каждый месяц. На Таро инструкции по гаданию в интернете ищут чуть менее 200 тысяч раз, а на кофейной гуще — более 85 тысяч раз в месяц.

Самые важные темы для ищущих гадания в интернете — отношения и любовь. Особенной популярностью пользуются "гадания что он думает обо мне" и "гадание на отношения". Востребованы и попытки при помощи народных примет выяснить пол будущего ребенка, а также имя возлюбленного.

Всего же каждый месяц только в "Яндексе" на все возможные вопросы, связанные с гаданиями, ответы ищут более десяти миллионов раз.