Доброе утро!

Одевайтесь потеплее! Помните: самый сильный мороз наступит будущей ночью — до -27ºС, к тому же будет дуть северный ветер, что усилит ощущение мороза.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

ВАЖНОЕ

Беларусь подняла тарифы на транзит нефти по магистральным трубопроводам через территорию страны. Ранее наша страна предлагала повысить их на 20,5% на фоне полыхающего нефтегазового конфликта между странами. «Транснефть» сочла экономически обоснованным гораздо меньший рост. Стороны пришли к компромиссу, предложенному Москвой. Напоминаем, что между странами до сих пор не решены вопросы с объемом поставок нефти на 2017 год, а также стоимости газа и погашения задолженности за газ.

Золотовалютные резервы Беларуси в декабре достигли 4,927 млрд долларов в эквиваленте. За 2016 год ЗВР выросли на 18% , или на 751,4 млн долларов при прогнозе 300 млн. В нынешнем году власти Беларуси планируют увеличить ЗВР не менее чем на 500 млн долларов, до 5,4 млрд долларов.

За страну мы, конечно, рады, но вот отдельным домохозяйствам похвастаться нечем: средняя зарплата белорусов падает уже третий месяц. В ноябре она снизилась до 370 долларов. Но если посмотреть по отдельным районам и городам, то такие зарплаты получали только жители Минска, Бреста, Новополоцка и еще 4 районов — Солигорского, Минского, Речицкого и Смолевичского. Остальным живется хуже. Насколько — смотрите в нашей инфографике .

Хорошая новость для многодетных семей. Выросла ставка по семейному капиталу — почти в 1,5 раза. В прошлом году она увеличивалась вдвое. Сейчас на 10 тысяч долларов капитала, который хранится на депозитных счетах, доход будут начислять по ставке 1,68567% годовых.

В борисовском суде начали рассматривать дело о гибели шестерых человек от угарного газа . Обвиняемые по делу — два слесаря, ответчиком является и юридическое лицо — «Миноблгаз». К нему родные погибших предъявили иски о моральной компенсации — по 50 тысяч рублей каждому. Как выяснилось во время заседания, проблемы с газовой колонкой в квартире одной погибшей семьи появились задолго до прошлого января, когда произошла трагедия.

А в столице близится к концу громкий процесс по делу «Мотовело» . 5 января в суде завершились прения: обвинение попросило для Муравьева 12 лет колонии, защита — полностью оправдать. С последним словом сегодня выступили двое обвиняемых, третий — Александр Муравьев — только начал выступать. Он продолжит свою речь сегодня.

В Оберхофе возобновляется Кубок мира по биатлону, и на трассу после длительного перерыва выходит наша Даша — трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, родившая в октябрь дочь. В интервью телеканалу Международного союза биатлонистов (IBU) белоруска рассказала о своих ожиданиях и волнении перед гонками, а также о том, кто во время соревнований будет присматривать за малышкой Ксенией . Сложно сказать, сможет ли Дарья с ходу ввязаться в спор за призовые места, но то, что факт ее возвращения психологическое влияние на соперниц окажет, — несомненно. Болеем за Дашу уже сегодня!



Фото: twitter.com/IBU

А вот хоккеисты расстроили: минское «Динамо» вчера проиграло дома череповецкой «Северстали» — уступили по буллитам 1:2. Посмотрите на эмоции болельщиков и хоккеистов , которые этим морозным вечером постарались задать жару, но немного не получилось.

Будущее «Белсата» обрело определенность: премьер-министр Польши заверила руководство телеканала, что «Белсату» ничего не угрожает , его финансирование будет продолжено.

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Специалисты назвали районы Беларуси с самым грязным воздухом. Проверьте , нет ли среди них вашего.

Нацбанк на днях принял ряд важных решений для денежной сферы: снизится ставка рефинансирования, вырастут размеры обязательных отчислений с привлеченных валютных вкладов. FINANCE.TUT.BY разобрался, а что нам от этого чего ожидать на рынке кредитов и депозитов. «Если говорить просто, Нацбанк хочет, чтобы народ уже и думать забыл про этот доллар», — комментирует решение топ-менеджер одного из коммерческих банков.

Продолжаем разбираться с новогодним инцидентом со стрельбой в подъезде: минчанин, которого ранил милиционер, взят под стражу в реанимации . Мы восстановили события трагического утра, поговорив с женой пострадавшего, его приятелями и соседями. Милиционер с TUT.BY общаться отказался.

Что вы знаете о плесени? Уверены ли, что в вашей квартире ее нет? Если не уверены, внимательно изучите вопрос — плесень может быть очень опасна для вас и особенно ваших детей. «В одной квартире вся стена от пола до потолка была в черной плесени. И вот мы видим, как ребенок на глазах у родителей подбегает к этой стене и вымазывает ладошки в черную плесень. У нас был шок! Руки ребенка, одежда — все в спорах», — с ужасом вспоминают микробиологи, с которыми пообщался REALTY.TUT.BY.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ночная прогулка могла стоить британской королеве жизни: охранник Букингемского дворца чуть не застрелил Елизавету II. Она просто забыла предупредить охрану о желании прогуляться! «Черт возьми, ваше величество, я чуть не застрелил вас», — заявил охранник, на что Елизавета II ответила: «Все в порядке. В следующий раз я позвоню и предупрежу вас, и вам не придется в меня стрелять». Поистине королевское спокойствие!

А вы знаете, что такое брыжейка и где она (он? оно?) расположена? Уверены, что нет. А между тем эта часть вашего организма получила новую классификацию и стала полноценным органом человеческого тела.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ НА ДОСУГЕ

SPORT.TUT.BY завершает подведение итогов 2016 года, вспоминая самые яркие успехи белорусского спорта в последние 12 месяцев. Пересмотрите моменты нашего триумфа и вы .

Вот история минчанки, которая боится потерять сына , вывезенного отцом-ливанцем в ЕС. Речи о похищении здесь не идет — папа имеет такое же право на ребенка, как и мама, — но опасения женщины понятны: суд Германии, где предположительно находятся мужчина с мальчиком, может оставить ее сына с отцом — и тогда она нескоро его увидит.

Еще у нас для вас есть очень интересный рассказ пилота вертолета, работающего по контракту в Африке . Такие специалисты — закрытая каста, об их работе практически ничего не известно. За что ценят белорусских летчиков, с какими трудностями они сталкиваются они и какие опасности их подстерегают, 42.TUT.BY рассказал один из таких таких авиаторов.

Ваш двор тоже занесло снегом? Но знайте, что больше всего циклон «Аксель» засыпал Могилевский и Кличевский районы: высота снежного покрова тут достигает 18 см. TUT.BY съездил в заснеженные деревни посмотреть, кто и как там выкапывается из сугробов.

Младший сын президента Николай Лукашенко поздравил с новогодними праздниками жителей минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов. Для них показали представление по мотивам мультфильма «Мадагаскар», где Николай сыграл роль льва Алекса . Также подопечным дома-интерната подарили молочные продукты с подворья Александра Лукашенко. «Это наша домашняя продукция. Мы готовим из собственного молока творог, сметану и все молочные продукты. Вот вам привезли молоко, творог», — сказал Николай Лукашенко, демонстрируя подарки.



Скриншот из телерепортажа на tvr.by

В холодные зимние дни автомобилистам придется как нельзя кстати информация о том, где в Минске найти теплый паркинг , чтобы отогреть машину, а также какой буксировочный трос купить , чтобы дотянуть до дома замерзшее авто. AUTO.TUT.BY подготовился к морозам, а вы?

Все новости четверга, 5 января

Никогда не сдавайтесь! Жительнице Канады еще в 1989 году приснилась некая комбинация цифр, и она 27 лет покупала лотерейные билеты и заполняла их одним и тем же числом. Пока наконец не выиграла свои четыре миллиона долларов! Нужно просто верить в свою удачу и настойчиво идти к цели. И лучше делать это вместе с TUT.BY!

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