﻿ Рождество со снегом, морозом и солнцем. Погода в выходные в Витебске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Рождество со снегом, морозом и солнцем. Погода в выходные в Витебске

06.01.2017 08:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Циклон Axel уходит на Россию. Снежные сугробы у нас уже есть. Мороз — тоже. Для настоящей рождественской погоды не хватает только солнца. И оно, как прогнозируют синоптики, обещает нас порадовать в праздничные выходные.


На пятницу, 6 января, синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Температура воздуха в областном центре днем −16…−18°С. Облачно, без осадков, порывистый ветер.

7 января, в субботу, в Витебске температура воздуха в течение суток −18…−23°С. На Рождество будет ясно, без осадков, ветер слабый.

В ночь на воскресенье, 8 января, синоптики прогнозируют мороз до −25°С. Днем столбик термометра покажет −16…−18°С. Переменная облачность, без осадков.

В понедельник мороз спадет, в дневные часы ожидается −10…−12°С.

Погода в Витебске и области

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Циклон Axel уходит на Россию. Снежные сугробы у нас уже есть. Мороз - тоже. Для настоящей рождественской погоды не хватает только солнца. И оно, как прогнозируют...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Возвращение Даши, громкие суды, коварная плесень и новый орган в теле - все интересное за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика