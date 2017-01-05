Циклон Axel уходит на Россию. Снежные сугробы у нас уже есть. Мороз — тоже. Для настоящей рождественской погоды не хватает только солнца. И оно, как прогнозируют синоптики, обещает нас порадовать в праздничные выходные.





На пятницу, 6 января, синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Температура воздуха в областном центре днем −16…−18°С. Облачно, без осадков, порывистый ветер.

7 января, в субботу, в Витебске температура воздуха в течение суток −18…−23°С. На Рождество будет ясно, без осадков, ветер слабый.

В ночь на воскресенье, 8 января, синоптики прогнозируют мороз до −25°С. Днем столбик термометра покажет −16…−18°С. Переменная облачность, без осадков.

В понедельник мороз спадет, в дневные часы ожидается −10…−12°С.

Погода в Витебске и области

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