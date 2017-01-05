|
Рождество со снегом, морозом и солнцем. Погода в выходные в Витебске
06.01.2017 08:20 — Новости Общества | Tut.by
Циклон Axel уходит на Россию. Снежные сугробы у нас уже есть. Мороз — тоже. Для настоящей рождественской погоды не хватает только солнца. И оно, как
На пятницу, 6 января, синоптики
7 января, в субботу, в Витебске температура воздуха в течение суток −18…−23°С. На Рождество будет ясно, без осадков, ветер слабый.
В ночь на воскресенье, 8 января, синоптики прогнозируют мороз до −25°С. Днем столбик термометра покажет −16…−18°С. Переменная облачность, без осадков.
В понедельник мороз спадет, в дневные часы ожидается −10…−12°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Циклон Axel уходит на Россию. Снежные сугробы у нас уже есть. Мороз - тоже. Для настоящей рождественской погоды не хватает только солнца. И оно, как прогнозируют...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии