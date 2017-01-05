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Красный Крест просит жителей Витебска принести теплые вещи для бездомных

06.01.2017 08:41 — Новости Общества | Tut.by  
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В регионе с 6 января откроются пункты обогрева и выдачи теплых вещей, сообщили в областной организации Белорусского общества Красного Креста.

«С сегодняшнего дня при всех городских и районных организациях открываются пункты выдачи теплых вещей — в первую очередь для лиц без определенного места жительства, а также других уязвимых категорий. И здесь же эти люди смогут согреться, им предложат горячий чай. А тем, у кого нет крова, мы будем выдавать небольшие продуктовые наборы. Помощь оказывается за счет собственных средств Красного Креста», — отметили в областной организации.

Больше всего таких пунктов организовано в Витебске, в каждом из трех его районов. Один находится по адресу улице Энгельса, 10 и работает с 9.00 до 13.00. Еще два открыты с 9.00 до 16.00 на проспекте Строителей, 6 и улице Правды, 43.

Жители Витебска откликаются на просьбу принести вещи для нуждающихся, но теплой одежды несут немного. «Мы будем выдавать то, что имеется, но снова обращаемся к гражданам с просьбой приносить именно утепленную верхнюю одежду, брюки, варежки, носки, зимнюю обувь и прочее», — сказал председатель городской организации БОКК Михаил Гусаченко.

 
Теги: Витебск
 
 
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Жители Витебска откликаются на просьбу принести вещи для нуждающихся, но теплой одежды несут немного.

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