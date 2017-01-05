Зима лишний раз демонстрирует свою независимость от мнения людей. Снег просили в новогоднюю ночь, но его дали только через трое суток. Теперь — крещенские морозы на полторы недели раньше срока. Но с природой не поспоришь.





Уже вчера вечером стало понятно — прогнозы на большие морозы на этот раз не ошибка метеостанций.

Холоднее всего будет в рождественскую ночь — синоптики обещают в Гомеле до — 22°, которые из-за северного ветра и влажности могут ощущаться как все 30.

В воскресенье чуть теплее — днем около -13°, снегопады и метели.