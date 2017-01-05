Первый в Жабинковском районе детский дом семейного типа 5 января торжественно открыли в райцентре, передает БЕЛТА.



Фото: Екатерина Гараева

Важным в истории района событием назвал открытие первого детского дома семейного типа председатель Жабинковского райисполкома Дмитрий Городецкий.

«Мы с вами открываем новую страницу в истории района. Наша святая обязанность — дарить радость, любовь, тепло и заботу детям. В свете этого, а также выполняя поручение главы государства об устройстве всех детей на семейные формы воспитания, мы и дальше будем последовательно решать проблему социального сиротства», — сказал руководитель района. Он поблагодарил родителей-воспитателей и всех, кто участвовал в создании детского дома семейного типа.

Просторный двухэтажный коттедж для большой семьи возведен по улице 17 Сентября. Генподрядчиком объекта выступил Жабинковский ПМК-10. На строительство дома было затрачено более 230 тысяч рублей бюджетных средств, еще 36 тысяч рублей — на его оснащение мебелью и бытовой техникой. Во время торжественной церемонии открытия начальник ПМК Николай Шпаковский вручил новоселам символический ключ.

В доме будут проживать пятеро детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 8 до 14 лет, и родители-воспитатели Елена и Виктор Януш. Супруги воспитали двух родных детей, которые уже выросли и выбрали свою дорогу в жизни. У них большой опыт работы с чужими детьми — с 2010 года семья функционирует как приемная. Елена Януш, психолог по образованию, долгое время работала воспитателем в Жабинковской специальной общеобразовательной школе-интернате. По словам женщины, воспитанники учреждения были постоянными гостями в их доме.

«Мы с мужем давно мечтали о большой семье, построили собственный дом, но смогли принять в нем только троих детей. Благодаря государственной программе по строительству детских домов семейного типа наша мечта помогать детям, которые остались без родителей, сбылась. Я надеюсь, что у каждого ребенка в нашем районе, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, обязательно найдется семья, готовая поддержать и помочь», — сказала Елена Януш.

Торжественная церемония завершилась совместным чаепитием новоселов и многочисленных гостей.

В 2016 году в Жабинковском районе было выявлено 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них на семейные формы воспитания определены 8 детей.

В настоящее время в Брестской области функционирует 45 детских домов семейного типа, в которых проживают 286 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ближайшее время откроется второй такой дом в Ганцевичском районе и четвертый — в Бресте. На сегодня в регионе проживает 2781 ребенок из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Большая часть несовершеннолетних воспитываются в опекунских и приемных семьях.