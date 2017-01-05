Александр Лукашенко поздравил христиан с Рождеством Христовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Этот светлый праздник дарит нам радость, наполняет сердце любовью к ближним, стремлением сделать мир лучше. Он воплощает традиции православия и служит символом надежды и единения людей во имя торжества милосердия, человеколюбия и добра. В наше непростое время именно эти ценности являются основой мирной, созидательной жизни, необходимой для благополучия и процветания страны», — говорится в поздравлении.

Президент пожелал, чтобы праздничное настроение рождественских дней стало неиссякаемым источником духовных сил для труда, творчества и общения с близкими: «Будем стремиться к согласию и взаимопониманию, искать то, что объединяет нас, и вместе работать на благо родной Беларуси».

А также крепкого здоровья, оптимизма и исполнения заветных желаний.