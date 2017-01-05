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"Будем вместе работать на благо родной Беларуси". Президент поздравил с Рождеством
06.01.2017 09:08 — Новости Общества | Tut.by
Александр Лукашенко поздравил христиан с Рождеством Христовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Этот светлый праздник дарит нам радость, наполняет сердце любовью к ближним, стремлением сделать мир лучше. Он воплощает традиции православия и служит символом надежды и единения людей во имя торжества милосердия, человеколюбия и добра. В наше непростое время именно эти ценности являются основой мирной, созидательной жизни, необходимой для благополучия и процветания страны», — говорится в поздравлении.
Президент пожелал, чтобы праздничное настроение рождественских дней стало неиссякаемым источником духовных сил для труда, творчества и общения с близкими: «Будем стремиться к согласию и взаимопониманию, искать то, что объединяет нас, и вместе работать на благо родной Беларуси».
А также крепкого здоровья, оптимизма и исполнения заветных желаний.
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Президент пожелал, чтобы праздничное настроение рождественских дней стало неиссякаемым источником духовных сил для труда, творчества и общения с близкими.
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