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"Будем вместе работать на благо родной Беларуси". Президент поздравил с Рождеством

06.01.2017 09:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Александр Лукашенко поздравил христиан с Рождеством Христовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Этот светлый праздник дарит нам радость, наполняет сердце любовью к ближним, стремлением сделать мир лучше. Он воплощает традиции православия и служит символом надежды и единения людей во имя торжества милосердия, человеколюбия и добра. В наше непростое время именно эти ценности являются основой мирной, созидательной жизни, необходимой для благополучия и процветания страны», — говорится в поздравлении.

Президент пожелал, чтобы праздничное настроение рождественских дней стало неиссякаемым источником духовных сил для труда, творчества и общения с близкими: «Будем стремиться к согласию и взаимопониманию, искать то, что объединяет нас, и вместе работать на благо родной Беларуси».

А также крепкого здоровья, оптимизма и исполнения заветных желаний.

 
 
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Президент пожелал, чтобы праздничное настроение рождественских дней стало неиссякаемым источником духовных сил для труда, творчества и общения с близкими.

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