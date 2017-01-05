Фоторобот сказочного персонажа составили гродненские эксперты. Опирались исключительно на факты — описание внешности внучки Деда Мороза в русских сказках и показания ценных свидетелей — воспитанников детского сада. Была одета в голубое пальто и шапочку с мехом, на ногах — валенки, на руках — варежки. По легенде экспертов, Снегурочка потерялась. Чтобы её найти, дети должны составить точный словесный портрет любимой сказочной героини. Помог ли фоторобот в поиске снежной красавицы, выяснял канал ОНТ.

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Цвет глаз, форма носа, изгиб бровей — в базе судебного эксперта сотни фрагментов лица. Сложностей не возникает — малыши без труда вспоминают не только внешность внучки Деда Мороза, но и выражение её лица.

Полчаса — и фоторобот готов. Сходство может быть и не стопроцентное, но с помощью таких портретов можно сузить диапазон поиска как сказочных героев, так и реальных людей. Помощь малышам гродненские криминалисты оказывают уже не в первый раз. В прошлом году с помощью фоторобота искали Деда Мороза.

Дмитрий Гриневич, заместитель начальника управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области:

«Главной сложностью являлось то, что субъективный портрет составлялся группой людей, а ещё и детей. Что характерно: дети достаточно единогласно определили черты внешности и общие признаки: славянский тип внешности, как правило, девушка или девочка, яркие широко открытые глаза светло-голубого либо зелёного цвета».

Но установить точный возраст Снегурочки не могут даже криминалисты. На фотороботе — молодая девушка. Однако в русском фольклоре Снегурочка (её тогда называли Снежевиночка) — это маленькая девочка. А подросла она благодаря русскому драматургу Александру Островскому. В конце XIX века он написал пьесу, в которой снежная красавица предстала в романтическом образе. До сих пор покрыто тайной и происхождение Снегурочки. Кем же на самом деле приходится Деду Морозу его бессменная спутница?

Руслан Козловский, фольклорист, преподаватель Гродненского государственного университета имени Я. Купалы: «У фальклорных творах яна дачка дзеда i бабы, у Астроўскага — Дзеда Мароза i Вясны-Красны, у сучасным разуменнi — унучка Дзеда Мароза».

К следующему Новому году гродненские эксперты обещают установить истину, но исключительно из профессионального любопытства. Ведь для миллионов маленьких поклонников этих сказочных персонажей это не так уж и важно. Главное, чтобы Дед Мороз и Снегурочка в новогодние праздники приходили к ним в дом, дарили подарки и веру в чудеса.

Кстати, в прошлом году гроднеснкие эксперты-криминаслисты составляли фоторобот главного новогоднего персонажа — Деда Мороза.