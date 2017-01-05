﻿ Лукашенко накануне Рождества призвал белорусов к согласию и взаимопониманию, а также совместной работе на благо страны. 21.by
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Лукашенко накануне Рождества призвал белорусов к согласию и взаимопониманию, а также совместной работе на благо страны

06.01.2017 09:49 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 января. Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Рождеством Христовым.

В опубликованном на сайте главы государства поздравлении, в частности, отмечается, что светлый праздник Рождества "дарит радость, наполняет сердце любовью к ближним, стремлением сделать мир лучше".

"Он воплощает традиции православия и служит символом надежды и единения людей во имя торжества милосердия, человеколюбия и добра. В наше непростое время именно эти ценности являются основой мирной, созидательной жизни, необходимой для благополучия и процветания страны", — считает Лукашенко.

Белорусский руководитель пожелал, чтобы настроение рождественских дней стало "неиссякаемым источником духовных сил для труда, творчества и общения с близкими".

"Будем стремиться к согласию и взаимопониманию, искать то, что объединяет нас, и вместе работать на благо родной Беларуси, — говорится в поздравлении. — Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и исполнения заветных желаний".
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 января. Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Рождеством Христовым. В опубликованном на сайте главы государства...

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