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В Минской области за сутки зафиксировано семь случаев обморожения
06.01.2017 08:21 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 6 января. В Минской области за минувшие сутки зафиксировано семь случаев обморожения (переохлаждения), сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Так, случаи обморожения зафиксированы в Борисовском, Копыльском, Логойском, Солигорском (два человека), Стародорожском и Червенском районах.
По состоянию на 6 часов 6 января нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано, сообщает МЧС.
Гидромет предупреждает, что в ночные часы 7 и 8 января (суббота и воскресенье) на большей части территории страны и Минской области воздух охладится до минус 25—27°С, а по северо-западу республики и Минской области в отдельных районах ожидается понижение температуры до минус 28—32°С.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Минск, 6 января. В Минской области за минувшие сутки зафиксировано семь случаев обморожения (переохлаждения), сообщает пресс-служба областного управления МЧС. ...
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