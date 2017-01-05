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Фоторобот снегурочки составили в Беларуси
06.01.2017 09:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв — Sputnik. Гродненские криминалисты сделали белорусским детям подарок и составили фоторобот Снегурочки, сообщил
Как следует из сюжета, сотрудники областного управления Государственного комитета судебных приехали в один из детских садиков Гродно и в игровой форме провели поиски Снегурочки.
По легенде экспертов, Снегурочка потерялась и для того, чтобы ее найти, нужно составить ее фоторобот. Дети давали точный словесный портрет любимой сказочной героини.
По словам дошколят, Снегурочка одета "в голубое пальто и шапочку с мехом, на ногах у нее валенки, а на руках — теплые варежки". Дети уверены, что у Снегурочки "белые волосы, которые заплетены в косу, а свет глаз — голубой", — говорится в сюжете.
"У Снегурочки розовые губки, голубые глазки, она красивая, добрая, приходит на Новый год с Дедом Морозом, она дарит подарки", — сказали участники праздничного эксперимента. Фоторобот Снегурочки был составлен за полчаса.
Это не первый опыт создания фотороботов сказочных персонажей.
Как ранее сообщал Sputnik, в прошлом году гродненские криминалисты
Тогда над созданием фоторобота Деда Мороза две недели работала команда экспертов: в портрет были заложены не только характерные черты внешности (европеоидный тип лица, особенности глаз, большой нос "картошкой", белые густые волосы, длинная седая борода), но и характер, возраст, рост и другие параметры.
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Белорусские дети, которые помогали криминалистам, считают, что Снегурочка - это голубоглазая блондинка в голубом пальто и с подарками.
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