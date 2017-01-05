За период дежурных суток зарегистрировано 7 случаев обморожения (переохлаждения) в Минской области. Об этом сообщает Управление МЧС по Минской области.

Так, два случая отмечены в Солигорском районе, и еще по одному — в Борисовском, Копыльском, Логойском, Стародорожском и Червенском районах.

Из-за усложнившихся погодных условий специалисты еще раз просят граждан быть осмотрительными. Обморожения, как правило, сопровождаются общим переохлаждением и затрагивают ушные раковины, нос, пальцы рук и ног.

По статистике, тяжелые обморожения, приведшие к ампутации конечностей, часто происходят в состоянии сильного алкогольного опьянения человека.

Наиболее подвержены переохлаждению и обморожениям дети и пожилые люди. Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что ему нужно каждые 15−20 минут возвращаться в тепло и согреваться.

Рекомендации спасателей: носите свободную одежду: это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста», при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой; тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки — основа для обморожения. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги; не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант — варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Щеки и подбородок следует защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом; на морозе избегайте контакта голой кожи с металлом; не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений — колец, серег и т.д. Металл остывает гораздо быстрее тела и возможно «прилипание» к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Кольца на пальцах к тому же затрудняют нормальную циркуляцию крови; не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть: это вызовет куда более значительные повреждения кожи; не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей: они распухнут, и вы не сможете ее снова надеть; если замерзли руки — попробуйте отогреть их под мышками; как только вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место — магазин, кафе, подъезд; если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль; прячьтесь от ветра: вероятность обморожения на ветру значительно выше. не выходите на мороз с влажными волосами после душа; Первая помощь при переохлаждении Это прекращение охлаждения и согревание конечности, восстановление кровообращения в пораженных холодом тканях вместе с предупреждением развития инфекции. Доставить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки. Дать горячее обильное питье — например теплый сладкий чай. Можно добавить обезболивающее. Одновременно с проведением мероприятий первой помощи необходимо вызвать врача, скорую помощь. Помощь при обморожениях Действия при оказании первой медицинской помощи различаются в зависимости от степени обморожения, общего охлаждения организма, возраста и сопутствующих заболеваний. При обморожении I степени охлажденные участки следует согреть до покраснения теплыми руками, легким массажем, растираниями шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку. При обморожении других степеней согревание, массаж или растирание уже делать не следует. Тогда на пораженную поверхность накладывают теплоизолирующую повязку (слой марли, толстый слой ваты, вновь слой марли, а сверху клеенку или прорезиненную ткань), конечности фиксируют с помощью подручных средств (дощечка, кусок фанеры, плотный картон), накладывая и прибинтовывая их поверх повязки. В качестве теплоизолирующего материала можно использовать теплую одежду, ткань. Пострадавшим дают горячее питье, горячую пищу, небольшое количество алкоголя, по таблетке аспирина, анальгина, по 2 таблетки но-шпа или папаверина. Не рекомендуется: растирать больных снегом, потому что кровеносные сосуды хрупкие и возможно их повреждение, внесение инфекций через микроссадины; согревать пораженные участки тела под горячей водой, около батареи или обогревателя; неэффективный вариант первой помощи — втирание масел, жира, растирание спиртом тканей при глубоком обморожении. Как определить степень обморожения? Обморожение I степени (наиболее легкое) обычно наступает при непродолжительном воздействии холода. Пораженный участок кожи бледный, после согревания имеет покрасневший оттенок, в некоторых случаях — багрово-красный; развивается небольшой отек. Обморожение II степени возникает при более продолжительном воздействии холода. Сначала конечность бледнеет, теряет чувствительность. В первые дни после травмы образуются пузыри, наполненные прозрачным содержимым. При обморожении III степени образующиеся пузыри наполнены кровянистым содержимым, дно их сине-багровое, нечувствительное к раздражениям. Происходит гибель всех элементов кожи с образованием рубцов. Обморожение IV степени возникает при длительном воздействии холода, температура в тканях значительно снижается. Омертвевают все слои, нередко поражаются кости и суставы. Поврежденный участок конечности резко синюшный, иногда с мраморной расцветкой. Отек развивается сразу после согревания и быстро увеличивается. Отсутствие пузырей при резвившемся значительном отеке и утрата чувствительности сигнализирует об отморожении IV степени.