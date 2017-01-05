|
Сильный мороз и солнце. Погода в Могилеве в выходные
06.01.2017 10:00 — Новости Общества | Tut.by
В выходные погода в Могилеве будет морозной и солнечной. Впервые за эту зиму столбик термометра опустится до отметки -20°С. Из-за низких температур объявлен оранжевый уровень опасности. По предварительному прогнозу, на следующей неделе мороз спадет и будет не ниже -10°С.
Сегодня, 6 января, днем ожидается до -18°С, пасмурно. Порывы ветра будут достигать 13 м/с.
7 января порывистый ветер немного утихнет. Погода будет солнечной, температура воздуха сохранится на прежнем уровне. В ночь на воскресенье будет до -21°С.
В воскресенье, 8 января, будет практически безветренно, солнечно. Температура воздуха днем составит около -15°С.
В понедельник мороз спадет до -10°С. Будет облачно, без осадков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Рождество будет до -20 градусов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии