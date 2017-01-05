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Сильный мороз и солнце. Погода в Могилеве в выходные

06.01.2017 10:00 — Новости Общества | Tut.by  
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В выходные погода в Могилеве будет морозной и солнечной. Впервые за эту зиму столбик термометра опустится до отметки -20°С. Из-за низких температур объявлен оранжевый уровень опасности. По предварительному прогнозу, на следующей неделе мороз спадет и будет не ниже -10°С.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 6 января, днем ожидается до -18°С, пасмурно. Порывы ветра будут достигать 13 м/с.

7 января порывистый ветер немного утихнет. Погода будет солнечной, температура воздуха сохранится на прежнем уровне. В ночь на воскресенье будет до -21°С.

В воскресенье, 8 января, будет практически безветренно, солнечно. Температура воздуха днем составит около -15°С.

В понедельник мороз спадет до -10°С. Будет облачно, без осадков.

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Теги: Могилев
 
 
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