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В Беларусь пришел арктический холод. Пик морозов - на Рождество
06.01.2017 10:36 — Новости Общества | Tut.by
Арктический холод принесет в Беларусь значительное понижение температуры. Положение усугубит крепкий северный ветер с порывами от 3 до 8 м/с, который будет существенно усиливать ощущение холода. Среднесуточная температура ожидается на 10−17 градусов ниже климатической нормы. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов.
Пик сильных морозов придtтся на Рождество — 7−8 января.
7 января, температура ночью понизится до -21 -27°С, в отдельных районах -28 -32°С; днем -14 -20°С, по северо-востоку -21 -24°С. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.
В Минскеез существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью -23 -25°С, днем -18 -20°С.
8 января, в воскресенье, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку республики кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью -20 -27°С, по северу при прояснениях -28 -32°С, по юго-востоку -17 -19°С; днем -10 -17°С, по северо-востоку до -20°С.
В столице переменная облачность. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью -23 -25°С, днем -12 -14°С.
В начале недели морозы постепенно пойдут на убыль, но средняя температура будет ниже нормы.
В понедельник в отдельных районах, преимущественно по юго-востоку республики, ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью -13 -20°С, при прояснениях -21 -26°С; днем -5 -12°С, по востоку до -15°С.
Синоптики предупреждают, что при такой погоде высок риск обморожения, поэтому одевайтесь по погоде, а не по моде.
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Среднесуточная температура ожидается на 10−17 градусов ниже климатической нормы.
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