﻿ В Борисовском районе убита настоятельница монастыря. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Борисовском районе убита настоятельница монастыря

06.01.2017 10:33 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 6 января. В Борисовском районе 5 января была убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василисса.

Данную информацию в правоохранительных органах подтверждают, но никаких подробностей пока не сообщают.

По информации сайта mlyn.by, преступление было совершено около 21 часа. Якобы матушку убила одна из женщин, приходившая помогать в монастыре.

По информации сайта, игуменья Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года в городе Соснице Черниговской области (Украина). Она окончила исторический факультет Черниговского педагогического института. Преподавала в школе. Была прихожанкой Петро-Павловского собора в Минске, затем после образования Елизаветинского сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году служила послушницей Свято-Елисаветинского женского монастыря под Минском, потом приняла постриг. С 2004 года по благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета, патриаршего экзарха всея Беларуси, — настоятельница Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 6 января. В Борисовском районе 5 января была убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василисса. Данную информацию в правоохранительных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
За минувшие сутки в Минской области семь человек с обморожением обратились за помощью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика