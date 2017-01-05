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В Борисовском районе убита настоятельница монастыря
06.01.2017 10:33 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 6 января. В Борисовском районе 5 января была убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василисса.
Данную информацию в правоохранительных органах подтверждают, но никаких подробностей пока не сообщают.
По информации сайта
По информации сайта, игуменья Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года в городе Соснице Черниговской области (Украина). Она окончила исторический факультет Черниговского педагогического института. Преподавала в школе. Была прихожанкой Петро-Павловского собора в Минске, затем после образования Елизаветинского сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году служила послушницей Свято-Елисаветинского женского монастыря под Минском, потом приняла постриг. С 2004 года по благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета, патриаршего экзарха всея Беларуси, — настоятельница Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 6 января. В Борисовском районе 5 января была убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василисса. Данную информацию в правоохранительных...
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