МИНСК, 6 янв — Sputnik. Трехратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева накануне своего первого старта спустя продолжительного перерыва в карьере призналась, что взволнована и с нетерпением ждет соревнований, сообщает Международный союз биатлонистов (IBU) .



© Sputnik Константин Чалабов Домрачева впервые выйдет на старт спустя почти два года перерыва

"Я очень взволнована и с нетерпением жду свою первую гонку. Я снова в деле. Очень хочу увидеться со всеми спортсменами и друзьями, почувствовать атмосферу биатлонной семьи", — рассказала Домрачева в интервью IBU.

Возвращение

В пятницу Домрачева впервые после родов стартует в спринте на очередном этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. В октябре в семье белорусской спортсменки и легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнор Бьорндалена родилась дочь Ксения. Однако еще летом Домрачева анонсировала свое возвращение именно в Оберхофе.

"Во время беременности я старалась поддерживать форму и выполняла несложные нагрузки. Я хотела вернуться именно в Оберхофе. Мы с тренером дискутировали, где лучше стартовать — в Оберхофе или Рупольдинге. Но спустя месяц после рождения дочери заметили положительную динамику и решили не откладывать возвращение. Я соскучилась по соревновательному духу", — рассказала она.

При этом спортсменка призналась, что больших медальных планов на первую гонку у нее нет. Журналист спросил ее о том, чего биатлонистка ждет от гонки — победы или оценки собственной формы.

"Думаю, все же второй вариант. Хочу поскорее увидеть, на что способна", — призналась Домрачева.

Голодна до побед

При этом биатлонистка признается, что за эти полгода изголодалась по победам. Она вынуждена была прекратить тренировки еще до беременности из-за мононуклеоза.

"Я взяла паузу, чтобы выздороветь, и теперь снова голодна до побед, мои глаза светятся в предвкушении гонок. Конечно, события прошедшего года и появление на свет дочки изменили мое самоощущение. Быть мамой — это потрясающе! Приходя с тренировки и видя улыбку своей малышки, я моментально забываю об усталости. Это лучшая релаксация", — продолжила белоруска.

По ее мнению, и болезнь, и роды, тем не менее, не изменили ее как спортсменку.

За Ксенией присмотрит бабушка

Во время соревнований в Оберхофе за маленькой дочкой Домрачевой будет присматривать бабушка — мама Дарьи. На следующий этап Кубка мира семья биатлонистов планирует привлечь няню.

"Конечно, проще путешествовать в одиночку и думать только о себе. Но теперь я несу ответственность еще за одного маленького человечка и думаю дважды, решая организационные вопросы. К счастью, у меня есть отличные помощники. Так что во время тренировок и гонок я могу быть спокойна", — рассказала Домрачева.

Она призналась, что все эти полтора года отсутствия в большом биатлоне, она продолжала тренироваться. А еще — чаще виделась с родственниками и попробовала себя в роли разработчика спортивной одежды. Но сейчас настроена сконцентрироваться на спорте.

Прогноз от Бьорндалена

Свой прогноз на предстоящую гонку сделал и супрг Домрачевой Уле-Эйнар Бьорндален. Он признался, что с нетерпением ждет предстоящий женский спринт в Оберхофе.

"Нам обоим очень любопытно, особенно Дарье. Она тренировалась два месяца, после большого перерыва и почти без силовой подготовки. Все может сложиться хорошо. Думаю, она побежит достаточно быстро, но решающей будет стрельба", — сказал Бьорндален, слова которого приводит "Биатлон online" .

Норвежец помогал Домрачевой тренироваться накануне возвращения в большой спорт, был ее спарринг-партнером в последние месяцы.

Он также рассказал, что, несмотря на плотный график тренировок и стартов, они с супругой успевают уделить время маленькой Ксении, которая находится с родителями в Оберхофе.

"Мы успеваем немного побыть родителями, но нам помогают. Это необходимо, иначе ни на что не оставалось бы времени", — признался Бьорндален.

Спринтерская гонка четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе у женщин стартует 6 января в 16:15. Телеканал "Беларусь 5" проведете прямую трансляцию.