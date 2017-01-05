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Санслужба проверит отопительные приборы в общественном транспорте

06.01.2017 10:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Исправность отопительных приборов общественного транспорта проверит санслужба Могилева. Рекомендации о необходимости их проверки отправили организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, 4 января, рассказал главный государственный санитарный врач Могилева и Могилевского района Вячеслав Шуляк.

Из-за усиливающихся морозов Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии направил письма организациям, работники которых осуществляют деятельность на открытом воздухе, о необходимости создания пунктов обогрева для рабочих. В первую очередь это касается строительных площадок.

Также Вячеслав Шуляк напомнил об исключении при морозе в 15 градусов прогулок на открытом воздухе для детей до 3 лет. Если на улице температура достигает -18°С, необходимо отменить прогулки и для детей до 7 лет. Напоминание об этом разослали во все детские дошкольные учреждения города и Могилевского района.

 
Теги: Могилев
 
 
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Организациям, сотрудники которых работают на воздухе, сказали обустроить места для обогрева людей.

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