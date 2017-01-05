﻿ Убита настоятельница женского монастыря в Борисовском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Убита настоятельница женского монастыря в Борисовском районе

06.01.2017 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вечером 5 января была убита игуменья Василисса, настоятельница женского монастыря в деревне Барань Борисовского района. По неофициальным данным, задержана подозреваемая в преступлении.


Фото из архива монастыря

После вечерней службы женщина, которая жила в монастыре, убила настоятельницу.

— Это произошло вечером 5 января сразу после вечерней службы. Трудница, женщина которая приходила помогать в храм, убила настоятельницу Василиссу. И это преступление совершила та, которой очень помогла настоятельница, обратила ее в веру и даже стала крестной мамой. Насколько я понимаю, подозреваемая задержана, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин.

В монастыре о случившемся говорить не хотят.

 — Если вы хотите попрощаться с игуменьей, приезжайте в воскресенье, 8 января, сразу будет литургия, а затем отпевание, — сообщили TUT.BY.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 5 января была убита игуменья Василисса, настоятельница женского монастыря в деревне Барань Борисовского района. По неофициальным данным, задержана...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Генпрокуратура: Руководство УКС Мингорисполкома ненадлежащим образом координирует работу по противодействию коррупции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика