Вечером 5 января была убита игуменья Василисса, настоятельница женского монастыря в деревне Барань Борисовского района. По неофициальным данным, задержана подозреваемая в преступлении.



Фото из архива монастыря

После вечерней службы женщина, которая жила в монастыре, убила настоятельницу.

— Это произошло вечером 5 января сразу после вечерней службы. Трудница, женщина которая приходила помогать в храм, убила настоятельницу Василиссу. И это преступление совершила та, которой очень помогла настоятельница, обратила ее в веру и даже стала крестной мамой. Насколько я понимаю, подозреваемая задержана, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин.

В монастыре о случившемся говорить не хотят.

— Если вы хотите попрощаться с игуменьей, приезжайте в воскресенье, 8 января, сразу будет литургия, а затем отпевание, — сообщили TUT.BY.