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Убита настоятельница женского монастыря в Борисовском районе
06.01.2017 11:14 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 5 января была убита игуменья Василисса, настоятельница женского монастыря в деревне Барань Борисовского района. По неофициальным данным, задержана подозреваемая в преступлении.
После вечерней службы женщина, которая жила в монастыре, убила настоятельницу.
— Это произошло вечером 5 января сразу после вечерней службы. Трудница, женщина которая приходила помогать в храм, убила настоятельницу Василиссу. И это преступление совершила та, которой очень помогла настоятельница, обратила ее в веру и даже стала крестной мамой. Насколько я понимаю, подозреваемая задержана, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин.
В монастыре о случившемся говорить не хотят.
— Если вы хотите попрощаться с игуменьей, приезжайте в воскресенье, 8 января, сразу будет литургия, а затем отпевание, — сообщили TUT.BY.
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Вечером 5 января была убита игуменья Василисса, настоятельница женского монастыря в деревне Барань Борисовского района. По неофициальным данным, задержана...
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