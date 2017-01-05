﻿ Настоящая зима. Погода в Гродно и области в рождественские выходные. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Настоящая зима. Погода в Гродно и области в рождественские выходные

06.01.2017 11:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Рождественские выходные будут по-зимнему холодными и снежными. Температура воздуха опустится до -17 °C. Синоптики обещают ясную и солнечную погоду. О том, что ожидает жителей региона в ближайшие два дня сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Солнечная погода сохранится на протяжении всех рождественских выходных.

В субботу, 7 января, в Гродно и области ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью примерно -16°С. Ветер северный. Вечером — небольшая облачность, без садков. Правда, синоптики обещают, что в ночные часы 7−8 января на большей части территории Беларуси воздух охладится до −25… −27°С.

В воскресенье, 8 января, также ожидается ясная и морозная погода. Температура воздуха утром — −12…−14°С. Днем станет теплее — температура воздуха поднимется до
−6…−8°С

Погода в Гродно и области.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рождественские выходные будут по-зимнему холодными и снежными. Температура воздуха опустится до - 17 °C. Синоптики обещают ясную и солнечную погоду.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Домрачева о первой гонке: хочу увидеть, на что способна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика