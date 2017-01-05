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Настоящая зима. Погода в Гродно и области в рождественские выходные
06.01.2017 11:07 — Новости Общества | Tut.by
Рождественские выходные будут по-зимнему холодными и снежными. Температура воздуха опустится до -17 °C. Синоптики обещают ясную и солнечную погоду. О том, что ожидает жителей региона в ближайшие два дня
Солнечная погода сохранится на протяжении всех рождественских выходных.
В субботу, 7 января, в Гродно и области ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью примерно -16°С. Ветер северный. Вечером — небольшая облачность, без садков. Правда, синоптики обещают, что в ночные часы 7−8 января на большей части территории Беларуси воздух охладится до −25… −27°С.
В воскресенье, 8 января, также ожидается ясная и морозная погода. Температура воздуха утром — −12…−14°С. Днем станет теплее — температура воздуха поднимется до
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Рождественские выходные будут по-зимнему холодными и снежными. Температура воздуха опустится до - 17 °C. Синоптики обещают ясную и солнечную погоду.
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