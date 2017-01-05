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Среднесуточная температура в предстоящие выходные дни ожидается на 10—17 градусов ниже климатической нормы
06.01.2017 11:18 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 6 января. Среднесуточная температура в предстоящие выходные дни ожидается на 10—17 градусов ниже климатической нормы, сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
"Арктический холод будет распространяться по ультраполярной траектории — из районов Новой Земли и Карского моря, — сообщил синоптик. — Пик сильных морозов придется на Рождество, 7—8 января".
По его словам, "опасность заключается в том, что низкой температуре будет сопутствовать крепкий северный ветер (3—8 м/с), который существенно будет усиливать ощущение холода". "Сочетание этих факторов повышает риск обморожения", — предупредил специалист и призвал белорусов "одеваться по погоде, а не по моде".
По словам Рябова, на Рождество (7 января, суббота) ультраполярное вторжение понизит температуру ночью до минус 21—27°С, в отдельных районах до минус 28—32°С. Днем она составит минус 14—20°С, по северо-востоку минус 21—24°С. Ожидается преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица.
В Минске 7 января переменная облачность, без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 23—25°С, днем минус 18—20°С.
В воскресенье, 8 января, ожидается преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 20—27°С, по северу при прояснениях минус 28—32°С, по юго-востоку минус 17—19°С, днем минус 10—17°С, по северо-востоку до минус 20°С.
В Минске в воскресенье переменная облачность. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 23—25°С, днем минус 12—14°С.
В начале недели морозы постепенно пойдут на убыль, сообщил Рябов. В понедельник (9 января) в отдельных районах, преимущественно по юго-востоку страны, ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 13—20°С, при прояснениях минус 21—26°С, днем минус 5—12°С, по востоку до минус 15°С.
В Минске переменная облачность, без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 16—18°С, днем минус 8—10°С.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Среднесуточная температура в предстоящие выходные дни ожидается на 10—17 градусов ниже климатической нормы
Минск, 6 января. Среднесуточная температура в предстоящие выходные дни ожидается на 10—17 градусов ниже климатической нормы, сообщил начальник службы...
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