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Генпрокуратура: Руководство УКС Мингорисполкома ненадлежащим образом координирует работу по противодействию коррупции

06.01.2017 11:07 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 января. Генеральная прокуратура Беларуси провела проверку исполнения в КУП "УКС Мингорисполкома" требований антикоррупционного и иного законодательства.

Как сообщили в Генпрокуратуре, "анализ результатов проверки свидетельствует об отсутствии со стороны руководства предприятия надлежащей координации деятельности по противодействию коррупции, а также об имеющихся недостатках и упущениях в работе в данном направлении".

Так, организация работы комиссии по противодействию коррупции предприятия не соответствует требованиям типового положения о комиссии, поскольку предусматривает иной порядок формирования ее состава. В 2016 году были проведены всего четыре заседания, ее работа носит формальный характер. Отсутствует взаимодействие с государственными и иными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, не ведется учет коррупционных преступлений и правонарушений.

Вместе с тем в отношении должностных лиц некоторых дочерних предприятий УКС Мингорисполкома возбуждались уголовные дела о коррупционных преступлениях (КУП "УКС Фрунзенского района г. Минска", КУП "УКС Первомайского района г. Минска"), а также проводились многочисленные проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в отношении должностных лиц. Однако причины и условия, повлекшие уголовное преследование работников, на заседании комиссии не рассматривались, меры по недопущению их впредь не разрабатывались.

Проверкой, проведенной прокуратурой, установлены факты бесхозяйственности, отсутствия должного контроля за хранением и рациональным использованием материальных ресурсов, денежных средств, в том числе при выдаче займов работникам.

К примеру потребительские займы выдавались без предоставления документов об их целевом назначении либо по документам, не имеющим отношения к выданным займам. Кроме того, был выдан заем на строительство жилья работнице предприятия, которая не являлась лицом, признанным в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий.

При выдаче займов на строительство жилья выявлены другие системные нарушения, факты небрежного и халатного отношения должностных лиц предприятия к исполнению своих служебных обязанностей.

Допущены нарушения при исполнении договоров долевого строительства жилья, выразившиеся в несоблюдении сроков внесения платежей (первоначального взноса, ежемесячных платежей, окончательного расчета), неприменении к отдельным лицам штрафных санкций.

"Установленные в ходе проверки нарушения стали следствием ненадлежащего исполнения антикоррупционного и иного законодательства, а также служебных обязанностей работниками отдела кадров, некоторыми должностными лицами предприятия и его структурных подразделений, отсутствия действенного механизма контроля за эффективностью их деятельности и системного подхода при осуществлении деятельности по предупреждению коррупции", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По результатам проверки Генеральной прокуратурой директору УКС Мингорисполкома внесено представление, в котором потребовано "принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений законодательства о борьбе с коррупцией и недопущению их в дальнейшем".

В частности Генпрокуратура потребовала: упорядочить процедуру выдачи займов предприятия, контроля за их целевым использованием, предоставлением отчетов об использовании заемных средств, определив ответственных за это лиц; организовать надлежащую работу по профилактике коррупционных правонарушений, контроль за соблюдением требований законодательства о борьбе с коррупцией, а также работу кадровой службы и комиссии по противодействию коррупции; рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц УКС Мингорисполкома, виновных в ненадлежащей организации работы по противодействию коррупции, выдаче займов, совершении правонарушений, создающих условия для коррупции; привести локальные нормативные акты предприятия в соответствие с действующим законодательством; взыскать неосновательно полученные денежные средства по займам, проценты за их пользование и пени за нарушение сроков исполнения обязательств по договорам долевого строительства жилья.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 января. Генеральная прокуратура Беларуси провела проверку исполнения в КУП "УКС Мингорисполкома" требований антикоррупционного и иного...

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