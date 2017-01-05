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Минскэнерго: морозы и снегопад не повлияли на работу энергосистемы

06.01.2017 11:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв — Sputnik. Снегопад и низкая температура воздуха существенно не повлияли на работу энергосистемы, сообщили Sputnik на предприятии "Минскэнерго".

Ранее синоптики из-за резкого понижения температуры в стране после циклона Axel объявили по республике оранжевый уровень опасности. Понижение температуры началось в четверг, в пятницу в республике морозы усилились, в дальнейшем синоптики обещают экстремально низкие температуры.

"Сильный снегопад 4 января и низкие температуры воздуха 5 и 6 января существенно не повлияли на работу энергосистемы и не привели к увеличению отключений", — сообщили в "Минскэнерго".

Специалисты подчеркнули, что все отключения оперативно устраняются, ситуация в целом находится под контролем.

Между тем, по данным Гродненского областного управления МЧС, в Ивьевском районе из-за упавшей на линию электропередачи ветки отключался свет в 10 населенных пунктах.

Так, вечером 5 января в Ивьевском районе было зафиксировано отключение 13 трансформаторных подстанций. Подача электроэнергии была восстановлена в течение полутора часов.

По данным МЧС, отключение произошло из-за того, что на линию электропередачи упала ветка дерева.

Также за минувшие сутки было зафиксировано отключение электроэнергии в Гродненском районе. Без света оставались около 90 жилых домов (130 жителей) в населенных пунктах Поречского сельсовета и около 140 жилых домов (360 жителей) в Одельском сельсовете. Подача электроэнергии была оперативна восстановлена.

 
Теги: Минск
 
 
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Экстремальные погодные условия 5 и 6 января не привели к росту числа отключений в Минской области. В Ивьевском районе Гродненской области без света остались 10...

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