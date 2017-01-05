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Убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василисса (обновлено)

06.01.2017 11:18 — Новости Общества | БелаПАН  
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Первым об убийстве сообщил интернет-ресурс , по информации которого преступление было совершено 5 января около 21.00. Якобы матушку убила одна из женщин, приходившая помогать в монастыре. В правоохранительных органах информацию об убийстве настоятельницы подтверждают, но никаких подробностей пока не сообщают. Между тем, как рассказала БелаПАН руководитель паломнической службы Cвято-Ксениевского монастыря Наталья Закревская, нападение на матушку Василиссу было совершено поздно вечером 4-го либо ночью 5 января. Настоятельница с ножевыми ранениями была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось. По словам Закревской, кто именно совершил нападение, точно не известно, это могла быть женщина, приходившая помогать в монастыре. "Это какой-то болящий человек, — предположила руководитель паломнической службы. — Матушка привечала в монастыре всех — пьяниц, убогих. Больше всего она радовалась за таких людей". Закревская сообщила, что прощание с усопшей состоится 8 января. Монастырь ждет всех желающих помолиться за матушку Василиссу или помочь в подготовке к прощанию с ней, добавила руководитель паломнической службы.  По информации Cвято-Ксениевского монастыря, игуменья Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года в городе Сосница Черниговской области (Украина). Окончила исторический факультет Черниговского педагогического института. Преподавала в школе. Была прихожанкой Петро-Павловского собора в Минске, затем после образования Елизаветинского сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году служила послушницей Свято-Елисаветинского женского монастыря под Минском, потом приняла постриг. С 2004 года по благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета, патриаршего экзарха всея Беларуси, — настоятельница Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.
 
Теги: Минск
 
 
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