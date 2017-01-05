﻿ В Столинском районе разыскивают многодетную мать. Женщина ушла с работы и пропала. 21.by
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В Столинском районе разыскивают многодетную мать. Женщина ушла с работы и пропала

06.01.2017 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники милиции разыскивают 35-летнюю жительницу Столинского района, которая пропала 19 декабря. Об этом сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.


Фото: Медиа-Полесье

Александра Мальцева работает оператором машинного доения. После рабочего дня, около 18.00 она попрощалась с коллегами и ушла домой. Но по месту жительства так и не появилась. Женщина воспитывает четверых детей: девочек 6 и 9 лет, а также двух мальчиков 14 и 16 лет.

По факту безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело. Дети временно помещены в социально-педагогический приют в Речице. В отделе образования, спорта и туризма Столинского райисполкома TUT.BY отказались предоставить информацию о семье.

Александра Мальцева была одета в пальто черного цвета с красными вставками на плечах, черную вязаную шапку, темные сапоги. На вид женщине 35−40 лет, среднего телосложения, рост 160−170 см, волосы прямые, темно-русые, глаза карие.

Тех, кому может быть известна информация о судьбе и местонахождении сельчанки, правоохранители просят сообщить по телефону 102.

 
 
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Третью неделю в Столинском районе разыскивают 35-летнюю женщину.

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