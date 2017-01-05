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В Столинском районе разыскивают многодетную мать. Женщина ушла с работы и пропала
06.01.2017 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники милиции разыскивают 35-летнюю жительницу Столинского района, которая пропала 19 декабря. Об этом сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.
Александра Мальцева работает оператором машинного доения. После рабочего дня, около 18.00 она попрощалась с коллегами и ушла домой. Но по месту жительства так и не появилась. Женщина воспитывает четверых детей: девочек 6 и 9 лет, а также двух мальчиков 14 и 16 лет.
По факту безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело. Дети временно помещены в социально-педагогический приют в Речице. В отделе образования, спорта и туризма Столинского райисполкома TUT.BY отказались предоставить информацию о семье.
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Третью неделю в Столинском районе разыскивают 35-летнюю женщину.
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