Сотрудники милиции разыскивают 35-летнюю жительницу Столинского района, которая пропала 19 декабря. Об этом сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.



Фото: Медиа-Полесье

Александра Мальцева работает оператором машинного доения. После рабочего дня, около 18.00 она попрощалась с коллегами и ушла домой. Но по месту жительства так и не появилась. Женщина воспитывает четверых детей: девочек 6 и 9 лет, а также двух мальчиков 14 и 16 лет.

По факту безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело. Дети временно помещены в социально-педагогический приют в Речице. В отделе образования, спорта и туризма Столинского райисполкома TUT.BY отказались предоставить информацию о семье.

Александра Мальцева была одета в пальто черного цвета с красными вставками на плечах, черную вязаную шапку, темные сапоги. На вид женщине 35−40 лет, среднего телосложения, рост 160−170 см, волосы прямые, темно-русые, глаза карие. Тех, кому может быть известна информация о судьбе и местонахождении сельчанки, правоохранители просят сообщить по телефону 102.