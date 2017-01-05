﻿ Задержана подозреваемая в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Задержана подозреваемая в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе

06.01.2017 11:52 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 6 января. По факту убийства настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря в деревне Барань Борисовского района игуменьи Василиссы возбуждено дело по ст. 139 УК, сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Задержана подозреваемая, в отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

"Управление СК по Минской области всесторонне разбирается в обстоятельствах происшествия, — сказала Белоног. — С участниками трагического события работают следователи. Руководством УСК ход выяснения обстоятельств случившегося взято на контроль".

По сведениям БелаПАН, информация о трагедии в Cвято-Ксениевском монастыре поступила в Борисовский РОВД вчера после 21.00. Сообщалось, что на настоятельницу монастыря совершено покушение. В результате полученных телесных повреждений она скончалась на месте.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 6 января. По факту убийства настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря в деревне Барань Борисовского района игуменьи Василиссы возбуждено дело по ст. 139 УК,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Столинском районе разыскивают многодетную мать. Женщина ушла с работы и пропала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика