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Задержана подозреваемая в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе
06.01.2017 11:52 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 6 января. По факту убийства настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря в деревне Барань Борисовского района игуменьи Василиссы возбуждено дело по ст. 139 УК, сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.
Задержана подозреваемая, в отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
"Управление СК по Минской области всесторонне разбирается в обстоятельствах происшествия, — сказала Белоног. — С участниками трагического события работают следователи. Руководством УСК ход выяснения обстоятельств случившегося взято на контроль".
По сведениям БелаПАН, информация о трагедии в Cвято-Ксениевском монастыре поступила в Борисовский РОВД вчера после 21.00. Сообщалось, что на настоятельницу монастыря совершено покушение. В результате полученных телесных повреждений она скончалась на месте.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 6 января. По факту убийства настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря в деревне Барань Борисовского района игуменьи Василиссы возбуждено дело по ст. 139 УК,...
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