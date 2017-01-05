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Убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василисса (уточнено)
06.01.2017 12:19 — Новости Общества | БелаПАН
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, по факту убийства настоятельницы возбуждено дело по ст. 139 УК. Задержана подозреваемая, в отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза. "Управление СК по Минской области всесторонне разбирается в обстоятельствах происшествия, — сказала Белоног. — С участниками трагического события работают следователи. Руководством УСК ход выяснения обстоятельств случившегося взято на контроль". По сведениям БелаПАН, информация о трагедии в Cвято-Ксениевском монастыре поступила в Борисовский РОВД вчера после 21.00. Сообщалось, что на настоятельницу монастыря совершено покушение. В результате полученных телесных повреждений она скончалась на месте. Руководитель паломнической службы Cвято-Ксениевского монастыря Наталья Закревская рассказала БелаПАН, что "матушка привечала в монастыре всех — пьяниц, убогих. Больше всего она радовалась за таких людей". Закревская сообщила, что прощание с усопшей состоится 8 января. Монастырь ждет всех желающих помолиться за матушку Василиссу или помочь в подготовке к прощанию с ней, добавила руководитель паломнической службы. По информации сайта Cвято-Ксениевского монастыря, игуменья Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года в городе Сосница Черниговской области (Украина). Окончила исторический факультет Черниговского педагогического института. Преподавала в школе. Была прихожанкой Петро-Павловского собора в Минске, затем после образования Елизаветинского сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году служила послушницей Свято-Елисаветинского женского монастыря под Минском, потом приняла постриг. С 2004 года по благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета, патриаршего экзарха всея Беларуси, — настоятельница Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.
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Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, по факту убийства настоятельницы...
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