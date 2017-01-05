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Рождественский турнир: в каком случае команда Лукашенко выйдет в финал

06.01.2017 12:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв — Sputnik. Финалисты XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Республики Беларусь определяться в пятницу, сообщает Sputnik.

Рождественский турнир: в каком случае команда Лукашенко выйдет в финал
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко возглавил топ бомбардиров Рождественского турнира

Соревнования заключительного дня предварительного раунда турнира состояться сегодня на аренах "Чижовка-Арены". В группе А команда президента Беларуси за выход в финал соревнований сразиться со сборной Швейцарии (начало в 19:00). Напомним, ранее белорусы обыграли ОАЭ (7:3) и дебютантов турнира балканцев (14:7); швейцарцы сначала были сильнее балканских хоккеистов (13:2), а затем поражение от южан (1:6).

Для выхода в финал соревнований команде главы государства достаточно сыграть вничью, поражение белорусов не устраивает.

В другом поединке этого квартета сыграют хоккеисты сборной Балкан и ОАЭ (14:00). В случае победы южан и поражения швейцарцев первые будут бороться за бронзовые награды 7 января.

Турнирное положение после двух игровых дней в группе А:

  1. Беларусь — 4 очка
  2. ОАЭ — 2
  3. Швейцария — 2
  4. Балканы — 0

В группе В за путевку в финал поборются финны и словаки (начало матча в 19:00). Для выхода в финал словакам сегодня нужно не проиграть, ведь до этого они победили команды России (12:0) и Германии (6:1). Финнам же, которые в прошлом году впервые играли в решающем поединке, нужна только победа. В первом матче они разгромили немецкую дружину (11:3), а потом разошлись миром с россиянами (4:4).

В 15.00 начнется встреча Германия — Россия. 

Положение команд после двух туров в группе В:

  1. Словакия — 4 очка
  2. Финляндия — 3
  3. Россия — 1
  4. Германия — 0

По итогам первого этапа победители групп 7 января встретятся в финальном матче за первое место, вторые команды сыграют в поединке за 3-е место.

В 2016 году в финале Рождественского турнира команда белорусского лидера обыграла финских хоккеистов со счетом 2:1, в игре за бронзовые награды словаки были сильнее шведов — 17:3.

Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси проводится в Минске с 2005 года. В разные годы обладателем почетного трофея девять раз становилась команда Президента Беларуси (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016). Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).     

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы лидируют в своем квартете, набрав четыре балла в двух играх, но судьба путевки в финал решиться в поединке против Швейцарии.

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