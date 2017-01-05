МИНСК, 6 янв — Sputnik. Генеральная прокуратура проверила, как управление капитального строительства (УКС) Мингорисполкома выполняет требования антикоррупционного законодательства.

Ранее в отношении должностных лиц некоторых дочерних структур УКС Мингорисполкома возбуждались уголовные дела о коррупционных преступлениях — речь идет об УКСах Первомайского и Фрунзенского района столицы. Кроме того, проводились многочисленные проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в отношении должностных лиц.

"Анализ результатов проверки свидетельствует об отсутствии со стороны руководства предприятия надлежащей координации деятельности по противодействию коррупции, а также об имеющихся недостатках и упущениях в работе в данном направлении", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В 2016 году созданная на предприятии комиссия по противодействию коррупции собиралась всего четыре раза, заседания носили формальный характер. По мнению прокуроров, на предприятие нет взаимодействия с госорганами, которые занимаются борьбой с коррупцией, не ведется учет коррупционных преступлений и правонарушений.

Комиссия также не сделала анализ по уже возбужденным уголовным делам.

Помимо этого, в ходе проверки Генпрокуратура установила факты бесхозяйственности, отсутствия должного контроля за хранением и рациональным использованием материальных ресурсов, денежных средств, в том числе при выдаче займов работникам.

Так, потребительские займы выдавались без предоставления документов об их целевом назначении либо по документам, не имеющим отношения к выданным займам. Кроме того, был выдан заем на строительство жилья работнице предприятия, которая не являлась лицом, признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий.

"При выдаче займов на строительство жилья выявлены другие системные нарушения, факты небрежного и халатного отношения должностных лиц предприятия к исполнению своих служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Также нарушались договоры долевого строительства в части несоблюдения сроков внесения платежей, к некоторым должникам не применялись штрафные санкции.

"Установленные в ходе проверки нарушения стали следствием ненадлежащего исполнения антикоррупционного и иного законодательства, а также служебных обязанностей работниками отдела кадров, некоторыми должностными лицами предприятия и его структурных подразделений, отсутствия действенного механизма контроля за эффективностью их деятельности и системного подхода при осуществлении деятельности по предупреждению коррупции", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Директору УКС Генпрокуратурой было внесено представление, с требованием "принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений законодательства о борьбе с коррупцией и недопущению их в дальнейшем".

Кроме того, в Генпрокуратуре потребовали от УКС навести порядок с выдачей займов собственным работникам.