

С Рождеством Христовым!

«До Бога – высоко, до царя – далеко», – говорит дошедшая до нас из недр глубокой старины пословица. И так нам кажется, когда мы говорим, что Господь «где-то на небе», что Он далек от человека, что наша молитва может быть не услышана. Как будто Господу Богу нужна какая-то необыкновенная святость молящегося, чтобы Он внял молитве. Но Евангелие отвечает – не тревожьтесь! Бог здесь, Он с нами! Ведь священное тайное имя Христово – не только Иисус (Господь спасает) и Спаситель, но и Эммануил, что в переводе с древнееврейского языка значит «С нами Бог».

Святое имя Господа преображает и нашу жизнь. Когда недоумеваем, как нам жить и как поступить, вспомним, что с нами Бог, что Он поможет, если мы к Нему обратимся. Когда мы устаем, изнемогаем под ношей житейского бремени, когда страдаем, унываем, и нам кажется, что жизнь напрасна, усилия тщетны, помните – с нами Бог! Это главная надежда, так как мы уповаем не на человека, а на Бога, ставшего Человеком, на Господа, Который здесь, не далеко и не высоко, а рядом – потому что Господь Сам захотел приблизиться к нам.

Родившийся на земле Христос напомнил людям о том, что смерти для человеческого духа нет и не будет, проповедовал о том, что в жизни будущего века вечное счастье и вечный покой ждут тех, кто будет этого достоин. Он приходил для того, чтобы вдохнуть в человека силы жить и противостоять всем земным испытаниям, болезням и страданиям. Кто верует в Него, тот, по словам св. Иоанна Златоуста, «стоит на каменной скале, и никакие бури и волны не смоют его с этой скалы». Он явился на земле для того, чтобы во имя Своей Голгофской жертвы дать кающемуся грешному сердцу прощение, чтобы Свою ласковую отеческую руку положить на плачущее о грехах сердце и сказать человеку Свое божественное слово: «прощаются тебе твои грехи». И только Он один – Всемогущий и Всемилостивый – может дать это прощение грешнику.

И вот мы снова возносим песнопение: «Христос рождается»! Сегодня мы слышим евангельский рассказ о том, как Иосифу было предсказано в ночном видении, что его жена родит сына, Которому он должен дать имя Иисус, и этот Сын спасет людей от их грехов. Словами проповеди святителя Григория Богослова поется: «Христос рождается – идите Ему навстречу»! Распрямите согнутые под гнетом своих грехов, забот, печалей и болезней плечи и встречайте Господа. Как же нам Его не славить, как же нам не праздновать день его Рождения на земле с чувством духовного восторга и благоговения?! И Церковь зовет: «Славите»!

В эти чудные Рождественские дни храмы загорятся многочисленными огнями, мы возложим на себя праздничные богослужебные одежды, и все вместе одной душой будем петь Рождественские гимны – хвалу Тому, Кто в этот день лежал в яслях в Вифлееме Иудейском.