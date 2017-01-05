В светлый праздник Рождества Христова праздничные богослужения пройдут во всех храмах Витебска.





Свято-Успенский кафедральный собор

6 января

8.00 — царские часы, 9.00 — литургия святого Василия Великого, 17.00 и 23.00 — вечернее богослужение

7 января

0.00 и 10.00 — божественная литургия, 11.30 — молебен

Свято-Андреевский храм

6 января

7.00 — царские часы, 17.00 — всенощное бдение, 22.30 — исповедь, 23.00 — утренние часы

7 января

0.00 — ранняя литургия, 9.00 — поздняя литургия, 17.00 — вечернее богослужение

Свято-Покровский собор

6 января

9.30 — царские часы, 17.00 — всенощное бдение, 22.30 — исповедь, 23.00 — всенощное бдение, 23.30 — божественная литургия

7 января

8.00 — ранняя божественная литургия (в храме священномученика Афанасия Брестского), 10.00 — поздняя божественная литургия (в соборе)

Казанская церковь в Свято-Троицком монастыре

6 января

17.00 — литургия святого Василия Великого

7 января

0.00 — рождественское богослужение

Свято-Благовещенская церковь

6 января

17.00 — всенощное бдение

7 января

0.00, 7.00, 9.40 — божественная литургия

Свято-Георгиевский храм

6 января

7.00 — царские часы, литургия, 17.00 — всенощное бдение

7 января

0.00 — часы, литургия (Свято-Георгиевский храм), 9.00 — часы, литургия (нижний Свято-Никольский храм), 17.00 — вечернее богослужение

Свято-Татьянинский храм

6 января

7.00 — царские часы, по окончанию — литургия, 17.00 — всенощное бдение, 23.40 — часы, литургия

7 января

8.40 — часы, божественная литургия.

Праздничные богослужения в сочельник и на Рождество пройдут и в других православных храмах города.

Областная телерадиокомпания будет вести прямую трансляцию праздничного богослужения из Свято-Успенского кафедрального собора. Прямой эфир — 6 января в 23.30 на телеканале «Витебск». Повтор записи — 7 января в 6.00 и 12.00.