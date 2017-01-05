|
Расписание служб в храмах Витебска в сочельник и на Рождество
06.01.2017 12:40 — Новости Общества | Tut.by
В светлый праздник Рождества Христова праздничные богослужения пройдут во всех храмах Витебска.
Свято-Успенский кафедральный собор
6 января
8.00 — царские часы, 9.00 — литургия святого Василия Великого, 17.00 и 23.00 — вечернее богослужение
7 января
0.00 и 10.00 — божественная литургия, 11.30 — молебен
Свято-Андреевский храм
6 января
7.00 — царские часы, 17.00 — всенощное бдение, 22.30 — исповедь, 23.00 — утренние часы
7 января
0.00 — ранняя литургия, 9.00 — поздняя литургия, 17.00 — вечернее богослужение
Свято-Покровский собор
6 января
9.30 — царские часы, 17.00 — всенощное бдение, 22.30 — исповедь, 23.00 — всенощное бдение, 23.30 — божественная литургия
7 января
8.00 — ранняя божественная литургия (в храме священномученика Афанасия Брестского), 10.00 — поздняя божественная литургия (в соборе)
Казанская церковь в Свято-Троицком монастыре
6 января
17.00 — литургия святого Василия Великого
7 января
0.00 — рождественское богослужение
Свято-Благовещенская церковь
6 января
17.00 — всенощное бдение
7 января
0.00, 7.00, 9.40 — божественная литургия
Свято-Георгиевский храм
6 января
7.00 — царские часы, литургия, 17.00 — всенощное бдение
7 января
0.00 — часы, литургия (Свято-Георгиевский храм), 9.00 — часы, литургия (нижний Свято-Никольский храм), 17.00 — вечернее богослужение
Свято-Татьянинский храм
6 января
7.00 — царские часы, по окончанию — литургия, 17.00 — всенощное бдение, 23.40 — часы, литургия
7 января
8.40 — часы, божественная литургия.
Праздничные богослужения в сочельник и на Рождество пройдут и в других православных храмах города.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В светлый праздник Рождества Христова праздничные богослужения пройдут во всех храмах Витебска.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии