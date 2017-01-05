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В нападении на игуменью Василиссу подозревается 29-летняя гражданка Казахстана, проживающая при монастыре

06.01.2017 12:59 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 января. В нападении на игуменью Свято-Ксениевского женского монастыря матушку Василиссу (Медведь) подозревается 29-летняя гражданка Казахстана, проживающая при монастыре, сообщает сайт Борисовской епархии Белорусской православной церкви. Отмечается, что это предварительная информация. 

Подозреваемую временно приютили в монастыре, желая помочь ей в решении житейских проблем. "В течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка", — сообщает пресс-служба Борисовской епархии.

Утром 6 января в монастыре была отслужена заупокойная служба по игуменье Василиссе, которую возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. В молитве приняли участие сестры обители, а также представители областной и районной администрации — заместитель председателя Миноблисполкома Виктор Сиренко и глава райисполкома Владимир Миранович.

По окончании литии отец Вениамин обратился к молящимся с пастырским словом, он призвал к усиленной молитве за убиенную матушку игуменью. "Самое главное для нас — попытаться понять духовный смысл происшедшего: враг рода человеческого усиливает свое действие, пытаясь посеять смущение, скорбь и тревогу в душах верующих людей накануне светлого праздника Рождества Христова — дня общей радости о пришествии в мир Спасителя. К тому же монастырь развивался как внешне, так и внутренне, привлекая в обитель большое число паломников и богомольцев, помогая им укрепляться в вере и получать духовную поддержку и утешение. Мы верим, сказал владыка, что дело матушки игумении Василиссы будет продолжено", — сообщает пресс-служба.

Похороны погибшей настоятельницы запланированы 8 января.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 января. В нападении на игуменью Свято-Ксениевского женского монастыря матушку Василиссу (Медведь) подозревается 29-летняя гражданка Казахстана,...

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