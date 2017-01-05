МИНСК, 6 янв — Sputnik. Меры безопасности в холодный период напомнили белорусам в Министерстве здравоохранения республики — следует не только одеваться теплее, но и не употреблять алкоголь и не курить на улице.



© Sputnik / Виктор Толочко МЧС и Красный Крест: уроки выживания в мороз

Циклон Аксель (Axel) принес в Беларусь холодную и снежную погоду. В пятницу столбики термометров опустились до —20°С, а в субботу в некоторых районах возможно понижение температуры до —32°С.

"При низких температурах возникает большая опасность обморожений. В периоды обильных снегопадов, при сырой или ветреной погоде может наступить повреждение тканей под действием охлаждения. Особую опасность представляют тесная обувь, при которой нарушается нормальное кровообращение, и влажная одежда. Рекомендуется носить свободную одежду и обувь: это способствует нормальной циркуляции крови. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой", — сообщили в пятницу в Минздраве.

Как отметили собеседники Sputnik, обморожению чаще всего подвергаются пальцы ног и рук, нос и уши. "Способствуют возникновению холодовой травмы влажность воздуха, потеря крови при ранении, ослабление здоровья, алкогольное опьянение. Вероятность обморожения на ветру значительно выше", — добавили в министерстве.

Медики рекомендуют в ветреную холодную погоду перед выходом на улицу на открытые участки тела наносить специальный крем. Не советуют в мороз носить и металлические украшения. Стоит воздержаться от курения — по словам врачей, оно уменьшает периферийную циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми к обморожению.

"Особое внимание следует на детей! Следить за тем, чтобы ребенок не выходил на мороз без теплой верхней одежды, варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант — теплый, непродуваемый, влагооталкивающий комбинезон, непромокаемые варежки, теплая шапка и капюшон", — сообщили в Минздраве.

По советам врачей, при первых ощущениях возможного переохлаждения необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место — магазин, кафе, подъезд. Напомнили в Минздраве и то, что обморожения нередко наступают незаметно, без боли, поэтому необходимо чаще проверять чувствительность кожи лица, постоянно шевелить пальцами рук и ног

Также собеседники Sputnik не рекомендовали растирать обмороженные участки тела снегом, согревать их под горячей водой, а также втирать масла, жир, спирт. В случае необходимости гражданам нужно обратиться к врачам.