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Потерялся на свадьбе. В белорусском посольстве в Москве помогли жителю Бешенковичей

06.01.2017 13:22 — Новости Общества | Tut.by  
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На пороге белорусского посольства появился худой, невысокий, неопрятный мужчина. Куртка и брюки испачканы так, словно пожилой человек спал на улице. Пошатываясь, он подошел к сотруднику службы безопасности: «Я не ел шесть дней, белорус, живу в Бешенковичах». Историю, которая случилась недавно в Москве на Маросейке, 17/6, рассказывает «СБ Беларусь Сегодня».

Не то чтобы часто, но иногда бомжеватые личности в двери посольства стучатся. Обычно их направляют в ближайшее отделение полиции. Но в этой ситуации дежурного смутил один момент. Грязный посетитель был в белой рубашке и приличном костюме. Капитан Максимов стал выяснять подробности.

— Мы с женой приехали к дочери на свадьбу, я в таком большом городе никогда не был, — рассказал визитер. — Когда гости гуляли возле какого-то памятника, отошел немного в сторону и не сразу нашел дорогу назад. Вернулся — там уже другая свадьба стоит. Начал метаться туда-сюда и совсем заблудился. А вышел из машины без телефона, денег. Хорошо еще, что куртку накинул. И московского адреса дочки не знаю.

При словах «свадьба» и «дочь» капитан вспомнил прошлое дежурство. Тогда в консульском отделе он разговорился с сотрудницей, которая отвечает на электронные обращения граждан:

— Представляешь, родители приехали к дочке на свадьбу и в день регистрации мама потеряла паспорт. Первый раз в жизни человек в Москве, и тут такая беда…

После разговора прошла неделя. «Чем черт не шутит?» — подумал дежурный и спросил:

— Может, документ у вас какой-нибудь есть?

— Есть, даже два: мой паспорт и паспорт жены.

Бывают же на свете совпадения! Взяв в руки документы, Максимов был уже почти уверен: это паспорт той самой мамы. Оставалось надеяться, что ее дочь Настя, приславшая электронное сообщение в консульский отдел, оставила не только свой e-mail.

Письмо нашли быстро, капитан уточнил имена-фамилии жены и дочери — все верно! И сразу же позвонил Насте:

— Вы отца случайно не теряли?

Девушка на другом конце провода разрыдалась. Она уже заявила о пропаже в полицию, обзвонила все больницы и морги… Что пережила семья за эту неделю — а отца не было шесть дней! — несложно догадаться.

Пока Настя мчалась на Маросейку, сотрудник службы безопасности повел нежданного белорусского гостя в ресторан. Тот переставлял ноги с таким трудом, что охранник спросил:

— Вижу, вам тяжело идти. Может быть, на вас напал кто-нибудь, избил? Медиков, может, вызвать?

— Да нет. Я же на свадьбу приехал. Первый раз в Москве. Все новое надел. И ботинки тоже. Стер ноги так, что боюсь теперь обувь снимать.

…Потом была тарелка горячего супа, полная слез радости встреча с женой и дочерью. Она, конечно, никак не могла предположить, какую роль сыграет для их семьи коротенькое электронное письмо. И тот самый случай, который каждый раз доказывает: все случайности состоят на службе у судьбы.
 
 
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На пороге белорусского посольства появился худой, невысокий, неопрятный мужчина. Куртка и брюки испачканы так, словно пожилой человек спал на улице. Пошатываясь,...

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