За последние сутки с обморожением в клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска поступило три человека. TUT.BY попросил врачей дать рекомендации, как пережить сильные морозы.



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Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии городской клинической больницы скорой медицинской помощи, рассказал, что травмы у пострадавших от холода поверхностные, в основном у пациентов обморожены пальцы рук. Так как травмы нетяжелые, людей выпишут через несколько дней.

— Среди пациентов с обморожением людей без определенного места жительства нет. В основном это те, кто был одет и обут не по сезону, находился на улице без перчаток, — заметил специалист.

Игорь Шиманский дал несколько важных рекомендаций, как не переохладиться и не обморозиться в сильные холода.

Напомним, что самые крепкие морозы будут на Рождество — 7 и 8 января. 7 января температура ночью понизится до -21, -27°С, в отдельных районах -28, -32°С; днем -14, -20°С, по северо-востоку -21, -24°С. 8 января, температура ночью -20, -27°С, по северу при прояснениях -28, -32°С, по юго-востоку -17, -19°С; днем -10, -17°С, по северо-востоку до -20°С.

По словам медика, в сильный мороз не стоит находиться на улице больше 15−20 минут. Выходить из дома нужно в теплой одежде. При этом одеваться — в несколько слоев. Допустим, под брюки поддевать еще одни штаны, чтобы был дополнительный слой воздуха.

Обувь должна быть сухая, на подошве 1,5−2 см, не тесная. Тесная обувь приводит к нарушению кровоснабжения — в итоге обморожение наступает быстрее. Для такой погоды лучше всего подходят теплые шерстяные носки. На руки лучше одевать шерстяные варежки, а не перчатки. В варежках руки лучше согреваются. Лицо нужно укрывать от ветра воротником верхней одежды или в крайнем случае руками. Детям его стоит обмотать шарфом.

Лицо перед выходом на улицу нужно намазать кремом на жировой основе. При этом обязательно нужно дать ему впитаться.

В мороз нельзя употреблять алкоголь.

— Представление о том, что выпив, человек согреется, обманчивое. Алкоголь дает эффект согревания только первые минуты. Затем наступает обратная реакция, и человек быстрее замерзает, так как происходит спазм сосудов и нарушение кровообращения, — объясняет Игорь Шиманский.

Если родители в мороз вышли с ребенком на прогулку, то находиться на улице желательно не больше 15 минут. Кататься на горке на детской площадке детям можно, но делать это нужно в теплых штанах и не переусердствовать: вернуться домой через те же 15 минут.

Если все-таки избежать обморожения не удалось, то дома нужно выпить теплый чай и сразу обратиться за медицинской помощью. Растирать обмороженные участки тела снегом нельзя, так как можно получить дополнительную травму кожных покровов. Лежать в ванной с горячей водой и таким образом пытаться согреться тоже не стоит.

Обморожение у пожилых людей наступает быстрее, чем у молодых, так как у них хуже кровообращение.

— Больше всего обморожениям подвержены ноги, руки и нос, — рассказала на пресс-конференции Людмила Жилевич, замначальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения. — Первые признаки обморожения — это побледнение кожи, пропадает чувствительность. Почувствовав такие симптомы, постарайтесь пошевелить пальцами, потопать. Активные движения улучшают кровоснабжение. При второй степени обморожения, когда на теле появляются кровянистые пузыри и серьезные пятна, нужно наложить стерильную повязку и обратиться к врачу. Обязательна помощь специалиста при третьей и четвертой степени обморожения. Ведь в первом случае происходит омертвение всех слоев кожи, а, а во втором — омертвение мягких тканей и костей, всей конечности.

Тем, кто работает на морозе, специалист советует пить много теплого сладкого чая или кофе. Также нужно смазывать непокрытые участки кожи жиром или специальными мазями.