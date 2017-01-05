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До минус 32. Врачи советуют, как пережить мороз
06.01.2017 13:19 — Новости Общества | Tut.by
За последние сутки с обморожением в клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска поступило три человека. TUT.BY попросил врачей дать рекомендации, как пережить сильные морозы.
Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии городской клинической больницы скорой медицинской помощи, рассказал, что травмы у пострадавших от холода поверхностные, в основном у пациентов обморожены пальцы рук. Так как травмы нетяжелые, людей выпишут через несколько дней.
— Среди пациентов с обморожением людей без определенного места жительства нет. В основном это те, кто был одет и обут не по сезону, находился на улице без перчаток, — заметил специалист.
Игорь Шиманский дал несколько важных рекомендаций, как не переохладиться и не обморозиться в сильные холода.
Напомним, что
По словам медика, в сильный мороз не стоит находиться на улице больше 15−20 минут. Выходить из дома нужно в теплой одежде. При этом одеваться — в несколько слоев. Допустим, под брюки поддевать еще одни штаны, чтобы был дополнительный слой воздуха.
Обувь должна быть сухая, на подошве 1,5−2 см, не тесная. Тесная обувь приводит к нарушению кровоснабжения — в итоге обморожение наступает быстрее. Для такой погоды лучше всего подходят теплые шерстяные носки. На руки лучше одевать шерстяные варежки, а не перчатки. В варежках руки лучше согреваются. Лицо нужно укрывать от ветра воротником верхней одежды или в крайнем случае руками. Детям его стоит обмотать шарфом.
Лицо перед выходом на улицу нужно намазать кремом на жировой основе. При этом обязательно нужно дать ему впитаться.
В мороз нельзя употреблять алкоголь.
— Представление о том, что выпив, человек согреется, обманчивое. Алкоголь дает эффект согревания только первые минуты. Затем наступает обратная реакция, и человек быстрее замерзает, так как происходит спазм сосудов и нарушение кровообращения, — объясняет Игорь Шиманский.
Если родители в мороз вышли с ребенком на прогулку, то находиться на улице желательно не больше 15 минут. Кататься на горке на детской площадке детям можно, но делать это нужно в теплых штанах и не переусердствовать: вернуться домой через те же 15 минут.
Если все-таки избежать обморожения не удалось, то дома нужно выпить теплый чай и сразу обратиться за медицинской помощью. Растирать обмороженные участки тела снегом нельзя, так как можно получить дополнительную травму кожных покровов. Лежать в ванной с горячей водой и таким образом пытаться согреться тоже не стоит.
Обморожение у пожилых людей наступает быстрее, чем у молодых, так как у них хуже кровообращение.
— Больше всего обморожениям подвержены ноги, руки и нос, — рассказала на пресс-конференции Людмила Жилевич, замначальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения. — Первые признаки обморожения — это побледнение кожи, пропадает чувствительность. Почувствовав такие симптомы, постарайтесь пошевелить пальцами, потопать. Активные движения улучшают кровоснабжение. При второй степени обморожения, когда на теле появляются кровянистые пузыри и серьезные пятна, нужно наложить стерильную повязку и обратиться к врачу. Обязательна помощь специалиста при третьей и четвертой степени обморожения. Ведь в первом случае происходит омертвение всех слоев кожи, а, а во втором — омертвение мягких тканей и костей, всей конечности.
Тем, кто работает на морозе, специалист советует пить много теплого сладкого чая или кофе. Также нужно смазывать непокрытые участки кожи жиром или специальными мазями.
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В сильный мороз не стоит находиться на улице больше 15−20 минут. Выходить из дома нужно в теплой одежде. При этом одеваться - в несколько слоев.
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