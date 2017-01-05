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Женский спринт в Оберхофе: Домрачева бежит, Скардино нет

06.01.2017 13:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв — Sputnik. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева впервые после долгого перерыва выйдет на старт в гонке очередного этапа Кубка мира в немецком Оберхофе, вместе с тем болельщики не смогут увидеть другую спортсменку Надежду Скардино, сообщает Sputnik.

Женский спринт в Оберхофе: Домрачева бежит, Скардино нет
© Sputnik Константин Чалабов
Домрачева о первой гонке: хочу увидеть, на что способна

Всего 98 дней понадобилось трехкратной олимпийской чемпионке, чтобы восстановиться после родов и вернуться в большой спорт — 1 октября белоруска родила дочь Ксению. Биатлонистка активно тренировалась в норвежском Шушене и к стартам в Оберхофе, по словам ее мужа легендарного Уле-Эйнора Бьорндалена, подошла в хорошей форме.

В пятницу Домрачева выйдет на старт под 50-м номером. Вместе с ней за награды будут бороться еще три представительницы Беларуси Дарья Юркевич (11), Ирина Кривко (44) и Надежда Писарева (84).

К сожалению, участие в гонке не сможет принять Надежда Скардино. Главный тренер национальной команды Юрий Альберс пояснил, что биатлонистка в ходе учебно-тренировочного сбора в Рамзау переболела простудным заболеванием. "Врач национальной команды не рекомендует ей сейчас выходить на старты, но к тренировкам она уже приступила. В воскресенье Надежда планирует выступить в масс-старте, если будет входить в 25 сильнейших в общем зачете Кубка мира", — приводит слова Альберса пресс-служба Белорусской федерации биатлона.

Вместе с тем любители биатлона гадают, кто первым завоюет медаль в семье — она или Бьорндален. Напомним, в индивидуальных гонках лучший результат норвежца пятое место в "двадцатке" на первом этапе КМ в шведском Эстерсунде. Там же он единственный раз поднимался на пьедестал в составе сборной, одержав победу в смешанной эстафете.

Букмекеры, к слову, не верят в успех Домрачевой сегодня, пророча ей место ниже третьего.

Женская спринтерская гонка начнется в пятницу в 16:15, в прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 5".  

 
Теги: Минск
 
 
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Букмекеры не верят в успех Домрачевой и пророчат ей место в десятке сильнейших; любители биатлона наоборот уверены, что белоруска первой завоюет медаль в...

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