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Милиция ищет пропавшую 35-летнюю жительницу Столинского района, мать четверых детей

06.01.2017 13:47 — Новости Общества | БелаПАН  
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Брест, 6 января. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск пропавшей 35-летней жительницы деревни Струга Столинского района Александры Мальцевой.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко, 19 декабря около 18.00 женщина ушла с животноводческой фермы, где работает оператором машинного доения, но дома не появилась. С заявлением в милицию обратилась председатель Стружского сельского исполкома.

По факту безвестного исчезновения женщины Столинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Сельчанка воспитывает четырех детей. Временно они помещены в социально-педагогический приют в Речице.

Пропавшей на вид 35-40 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы прямые, темно-русые, глаза карие. Была одета в пальто черного цвета с красными вставками на плечах, черную вязаную шапку и черные сапоги.

Милиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении исчезнувшей, сообщить об этом по телефону 102.
Лариса Шиганова, БелаПАН.
 
Теги: Брест
 
 
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Брест, 6 января. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск пропавшей 35-летней жительницы деревни Струга Столинского района Александры Мальцевой. Как...

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