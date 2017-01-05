Представители команд-участниц XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея на призы президента посетили 6 января Молодечненскую специальную общеобразовательную школу-интернат № 2 для детей с нарушениями зрения, сообщает БЕЛТА.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Представители каждой из команд-участниц турнира приехали к ребятам с подарками. К примеру, игроки команды президента Беларуси порадовали ребят настольным аэрохоккеем. Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация хоккея, которые выступают организаторами благотворительной акции «Рождественская традиция», перечислили молодечненской школе 25 тысяч рублей.

Учащиеся Молодечненской специализированной школы-интерната № 2 получили также новый компьютерный класс.

В школе много внимания уделяется талантливым ученикам. Начиная с 2012 года отдельные воспитанники являются лауреатами специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Шестиклассник Даниил Савеня неоднократно покорял «Минск-Арену» прекрасным исполнением гимнов разных стран во время международных хоккейных матчей.

Школа-интернат также гордится спортивными достижениями своих выпускников. За период с 1990 по 2008 год интернат выпустил целую плеяду выдающихся спортсменов, из них двенадцать чемпионов и призеров Паралимпийских игр. Сегодня родное учреждение посетили и два выпускника: чемпион мира по легкой атлетике Сергей Бурдуков, который являлся стипендиатом Президентского спортивного клуба с 2008 по 2012 год, и чемпион Паралимпийских игр в Афинах по легкой атлетике Игорь Фортунов.

Посещение детских учреждений накануне православного Рождества является доброй традицией команд, принимающих участие в турнире. На этот раз в гости к ребятам молодечненской школы приехали хоккеисты из Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Словакии, Финляндии, Швейцарии, команды Балкан и Беларуси.

Вице-президент федерации хоккея ОАЭ Хамель аль-Кубаиси рассказал:

«Участие в акции „Рождественская традиция“ принимаем уже в третий раз. Это великолепная возможность поздравить детей, которые часто по различным обстоятельствам находится вне дома, с праздником. Для нашей команды эта акция является важной частью программы в ходе Рождественского турнира».

Команде Объединенных Арабских Эмиратов предстоит сегодня сыграть важный матч со сборной Балкан, по результатам которого станет известно, сможет ли ОАЭ продолжить борьбу за награды турнира.

«На самом деле результат для нас не самое главное и мы не переживаем, как завершится игра. Нам нравится атмосфера Рождественского турнира, хотя и награда по итогам соревнований будет приятна для нашей команды», — отметил Хамель аль-Кубаиси.