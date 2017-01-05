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Дело о трагедии в Борисове: Миноблгаз не согласен выплачивать компенсацию родственникам погибших
06.01.2017 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Минскоблгаз не согласен выплачивать моральную компенсацию родным
Газовщики, считают на предприятии, в трагедии не виноваты. Напомним,
— По мнению организации, отравление людей угарным газом не состоит в причинно-следственной связи с действием или бездействием обвиняемых, — озвучила позицию Минскоблгаза Марина Китаева. — Смерть людей наступила из-за ряда причин.
Основными из них Марина Китаева назвала опрокидывание тяги, грязные вентиляционные решетки и то, что помещение, когда работала колонка, не проветривалось.
Она еще раз подчеркнула: обвиняемые по делу не виновны в совершении преступления.
— Поскольку вина ответчиков не доказана, сумма возмещения материальной компенсации и морального вреда не подлежит удовлетворению, — считает она.
Завершая выступление, представитель Миноблгаза попросила суд исследовать возможные причины отравления людей угарным газом. По данным предприятия, в трагедии виновны сами погибшие.
— Минскоблгаз исковые требования истцов не признает, — резюмировала она.
Напомним, на суде выяснилось, что проблемы с газовой колонкой у семьи Балай (от угарного газа погибла вся семья — родители и двое детей) начались минимум за полгода до трагедии.
— Алла (жена — TUT.BY) стала жаловаться, что часто болит голова, все время в сон клонит, — рассказала на суде родственница погибших Наталья. — Болела голова и у Полины (дочери — TUT.BY).
Родственница вспомнила, что невестка жаловалась ей на неисправность колонки, говорила, что нужно вызвать газовщиков.
— Колонка у них периодически гасла, — продолжила Наталья. — Я и сама это видела. Как-то сидела на кухне, Алла мыла посуду, колонка погасла.
Газовщиков вызывали примерно за месяц до трагедии.
— Я проверил колонку на утечку газа, все было нормально, — рассказал один из подсудимых Александр Чистяков. — Определил давление воды. Оно хорошее, при таком напоре воды колонка должна работать.
Проверить угарный газ слесари не могли — оборудование для этого им выдали уже после трагедии.
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Миноблгаз не согласен выплачивать моральную компенсацию родным шестерых жителей Борисова, которые погибли, отравившись угарным газом в январе прошлого года. В...
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