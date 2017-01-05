Минскоблгаз не согласен выплачивать моральную компенсацию родным шестерых жителей Борисова, которые погибли, отравившись угарным газом в январе прошлого года. В районном суде Борисова продолжают рассматривать громкое дело.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Газовщики, считают на предприятии, в трагедии не виноваты. Напомним, обвиняемые по делу — слесари Борисовгаза Алексей Лукаш и Александр Чистяков. Однако вчера в ходе заседания адвокат Дмитрий Устилко, представляющий на суде интересы родственников семьи Булай, пояснил, что гражданским ответчиком по делу является и юридическое лицо — Минскоблгаз. К нему родные предъявили иски о моральной компенсации — по 50 тысяч рублей каждому.

27 января в старенькой борисовской хрущевке, оборудованной газовыми колонками, в двух квартирах нашли тела сразу шестерых человек. Погибли две семьи — пожилая пара и родители с двумя детьми отравились угарным газом. Проблемы с газовой колонкой были в квартире, где жила семья из четырех человек. Утром после ЧП соседи погибших утверждали: вызывали газовщиков, но им сказали «все в порядке».

— По мнению организации, отравление людей угарным газом не состоит в причинно-следственной связи с действием или бездействием обвиняемых, — озвучила позицию Минскоблгаза Марина Китаева. — Смерть людей наступила из-за ряда причин.

Основными из них Марина Китаева назвала опрокидывание тяги, грязные вентиляционные решетки и то, что помещение, когда работала колонка, не проветривалось.

Она еще раз подчеркнула: обвиняемые по делу не виновны в совершении преступления.

— Поскольку вина ответчиков не доказана, сумма возмещения материальной компенсации и морального вреда не подлежит удовлетворению, — считает она.

Завершая выступление, представитель Миноблгаза попросила суд исследовать возможные причины отравления людей угарным газом. По данным предприятия, в трагедии виновны сами погибшие.

— Минскоблгаз исковые требования истцов не признает, — резюмировала она.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, на суде выяснилось, что проблемы с газовой колонкой у семьи Балай (от угарного газа погибла вся семья — родители и двое детей) начались минимум за полгода до трагедии.

— Алла (жена — TUT.BY) стала жаловаться, что часто болит голова, все время в сон клонит, — рассказала на суде родственница погибших Наталья. — Болела голова и у Полины (дочери — TUT.BY).

Родственница вспомнила, что невестка жаловалась ей на неисправность колонки, говорила, что нужно вызвать газовщиков.

— Колонка у них периодически гасла, — продолжила Наталья. — Я и сама это видела. Как-то сидела на кухне, Алла мыла посуду, колонка погасла.

Газовщиков вызывали примерно за месяц до трагедии.

— Я проверил колонку на утечку газа, все было нормально, — рассказал один из подсудимых Александр Чистяков. — Определил давление воды. Оно хорошее, при таком напоре воды колонка должна работать.

Проверить угарный газ слесари не могли — оборудование для этого им выдали уже после трагедии.