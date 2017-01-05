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Лукашенко: Рождество - символ надежды и единения

06.01.2017 13:57 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных верующих с Рождеством Христовым, сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что Рождество, один из главных христианских праздников, служит символом надежды и единения людей во имя торжества милосердия и добра.

«Этот светлый праздник дарит нам радость, наполняет сердце любовью к ближним, стремлением сделать мир лучше», - добавил Лукашенко в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что сегодня эти ценности являются основой мирной и созидательной жизни, которая необходима для благополучия страны.

«Пусть праздничное настроение рождественских дней станет неиссякаемым источником духовных сил для труда, творчества и общения с близкими», - пожелал он.

Белорусский лидер призвал стремиться к согласию и взаимопониманию и вместе работать на благо Беларуси.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун Рождества призвал верующих «возрастать в любви и творить добро».

 
 
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Президент Беларуси поздравил православных верующих с одним из главных христианских праздников.

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