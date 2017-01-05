Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных верующих с Рождеством Христовым, сообщает БЕЛТА .

Он отметил, что Рождество, один из главных христианских праздников, служит символом надежды и единения людей во имя торжества милосердия и добра.

«Этот светлый праздник дарит нам радость, наполняет сердце любовью к ближним, стремлением сделать мир лучше», - добавил Лукашенко в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что сегодня эти ценности являются основой мирной и созидательной жизни, которая необходима для благополучия страны.

«Пусть праздничное настроение рождественских дней станет неиссякаемым источником духовных сил для труда, творчества и общения с близкими», - пожелал он.

Белорусский лидер призвал стремиться к согласию и взаимопониманию и вместе работать на благо Беларуси.