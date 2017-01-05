﻿ Уважаемые священнослужители, верующие Белорусской православной церкви и других христианских церквей, празднующих Рождество Христово по юлианскому календарю!. 21.by
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Уважаемые священнослужители, верующие Белорусской православной церкви и других христианских церквей, празднующих Рождество Христово по юлианскому календарю!

06.01.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом  
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Примите самые искренние и сердечные поздравления со светлым и радостным праздником Рождества Христова!

На протяжении многих столетий этот праздник дарит всем нам негасимый свет веры, надежды и любви. Он обращает людей  к непреходящим ценностям, которые лежат в основе всей христианской цивилизации.

Пусть рождественские торжества принесут в вашу жизнь согласие, милосердие и взаимное уважение. Пусть свет этого праздника всегда вдохновляет вас на созидательные поступки, придает уверенность в своих силах, дарит радость и надежду.

Желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и праздничного настроения!

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

 
 
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Примите самые искренние и сердечные поздравления со светлым и радостным праздником Рождества Христова! На протяжении многих столетий этот праздник дарит всем нам...

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