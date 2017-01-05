МИНСК, 6 янв – Sputnik. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси выразил соболезнование в связи с трагической кончиной игуменьи Ксениевского монастыря Василиссы, сообщили в пресс-службе Белорусского экзархата.

Настоятельница монастыря была убита в ночь с 5 на 6 января, по подозрению в совершении преступления задержана 29-летняя гражданка Казахстана , которую приютили в обители.

"Весть о ее кончине отозвалась скорбью не только в моем сердце, но и в сердцах многих и многих православных христиан", – говорится в соболезновании предстоятеля БПЦ.

Митрополит Павел отметил вклад 67-летней игуменьи в развитие монашеской жизни Борисовской епархии.

"Новопреставленная матушка понесла многие труды по устроению монашеской жизни, строительству храмов и корпусов, попечению о многочисленных паломниках Ксениевской обители", – подчеркнул глава БПЦ.

"Верю и молитвенно надеюсь, что Господь примет ее боголюбивую душу в свое нетленное Царство", – отметил митрополит Павел.